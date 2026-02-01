ОПЕК+ реши да остави без промяна добива на петрол през март

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обединението ОПЕК+ реши да остави без промяна нивото на петролния добив през март, информира Ройтерс.

Решението е взето на среща днес и публикувано на официалната страница на ОПЕК, пише БТА.

Осемте водещи страни в организацията са решили да оставят в сила спирането на увеличаването на добива и за март запазват квотите за производство на петрол на нивото от декември 2025 г.

Срещата на ОПЕК+ се проведе, след като петролът тип Брент приключи петъчната търговия на цена от близо 70 долара за барел, доближавайки се до шестмесечния максимум от 71,89 долара, който бе достигнат в четвъртък, въпреки спекулациите, че излишъкът в предлагането през 2026 г. ще доведе до понижение на цените, припомня Ройтерс.

Осемте водещи производители в групата - Саудитска Арабия, Русия, Обединените арабски Емирства, Казахстан, Кувейт, Ирак, Алжир и Оман - увеличиха производствените квоти с около 2,9 милиона барела на ден от април до декември 2025 г., което се равнява на приблизително 3 процента от глобалното търсене.

През ноември те замразиха по-нататъшните планирани увеличения за януари до март 2026 г. поради сезонно по-слабото потребление и

потвърдиха решенията за януари и февруари на по-късни срещи.

Следващата среща за определяне на нивото на добива ще бъде на 1 март.

Същевременно мониторинговият комитет на ОПЕК+ е разгледал данните за производството през ноември и декември 2025 г. и е потвърдил общото изпълнение на условията на споразумението. Следващата среща на министерския мониторингов комитет ще бъде на 5 април, допълва ОПЕК.