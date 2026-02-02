ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 20% от електричеството в Европа е от вятърна енергия през изминалото денонощие

1228
Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,9 процента от общото количество електроенергия. СНИМКА: pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 22,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 19,7 процента от общото количество електроенергия (1555 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,9 процента (228 гигаватчаса) от нея, предава БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (66,7 процента), Германия (42,2 на сто) и Швеция (40 процента). В България делът 0,6 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (551,5 гигаватчаса), Швеция (195,2 гигаватчаса) и Испания (170,2 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,6 гигаватчаса.

