Петролът поевтинява с над 5% след съобщения за деескалация между САЩ и Иран

Цените на петрола се понижиха с над 5% към 8:20 българско време, като се насочват към най-рязкото си еднодневно поевтиняване от над шест месеца. Това е след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран „води сериозни разговори" с Вашингтон, което сигнализира за деескалация на напрежението с члена на Организацията на страните износителки на петрол, предаде Ройтерс.

Фючърсите на петрола сорт Брент поевтиняха с 3,59 долара, или 5,18 на сто, до 65,73 долара за барел.

Котировките на Американският лек суров петрол се понижиха си с 3,47 долара, или 5,32 на сто, до 61,74 долара за барел.

И двата контракта отстъпват рязко от многомесечни върхове, тъй като рисковете от военен удар намаляха след изявленията на президента на САЩ

По-рано Тръмп неколкократно заплаши Иран с намеса, ако страната не се съгласи на ядрено споразумение или продължи с убийствата на протестиращи. Тези постоянни заплахи подкрепяха цените на петрола през януари, отбеляза анализаторът на "Филип Нова" (Phillip Nova) Приянка Сачдева.

„Последното понижение беше допълнително подсилено и от възобновеното поскъпване на щатския долар, което обикновено оскъпява деноминирания в долари петрол за купувачите извън САЩ и оказва допълнителен натиск върху цените", посочи тя.

В събота Тръмп заяви пред репортери, че Иран „води сериозни разговори", часове след като висшият ирански служител по сигурността Али Лариджани каза, че се подготвят договорености за преговори.

Коментарите на Тръмп, както и съобщенията, че военноморските сили на иранската Революционна гвардия не планират учения с бойни стрелби в Ормузкия проток, са признаци за деескалация, каза пазарният анализатор на Ай Джи (IG) Тони Сайкамор.

„Пазарът на суров петрол тълкува това като окуражаваща стъпка назад от конфронтацията, което намалява геополитическата рискова премия, натрупана в цените по време на ралито през миналата седмица, и води до вълна от прибиране на печалби", добави той.

На среща в неделя ОПЕК+ се договори да запази без промяна добивните си нива за март. През ноември групата замрази по-нататъшните планирани увеличения на добива за периода от януари до март 2026 г. заради сезонно по-слабото търсене.