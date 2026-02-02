ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Витрината, пред която изборът винаги е труден advertorial icon

3108
Снимка „Фантастико"

Отиваш в супермаркета за хляб. Или за мляко. Или за кафе. И точно тогава я виждаш – сладкарската витрина. Има витрини, покрай които просто минаваш и такива, които те спират. Тази във „Фантастико" е от втория тип – място на което погледът се задържа, изборът се отлага, а решението почти винаги е „да взема и това". Тя не показва просто десерти, а разказва истории – за празници, за споделени вечери с вкусен десерт и за онези малки моменти, в които решаваш, че днес си заслужил нещо сладко.

Зад стъклото се подреждат десетки изкушения – вкусни торти – цели или на парче, еклери с пухкав крем, сиропирани класики, множество видове пасти и бисквити, толумбички и още.

В по-големите обекти на българската семейна търговска верига асортиментът предлага над 70 изкушения, а изборът често зависи не толкова от повода, колкото от това кое първо е привлякло погледа.

„Сладкарството е различна категория. Няма място за грешки, защото често става дума за нечий празник - рожден ден, годишнина, семеен повод. Затова витрината носи отговорност – всяка торта трябва да оправдае очакванията, които клиентите ни имат",споделя Камелия Спасова, търговски директор във „Фантастико".

И все пак празникът не винаги е с покана и свещичка. Понякога е просто еклерче след работа или парче торта в края на дълъг работен ден. Затова витрината предлага и онези малки изкушения, които превръщат обикновения вторник в нещо по-специално.

Хората зад вкуса

Зад сладкарската витрина стоят не само продукти, а хора и лични истории. Една от тях започва в края на 2010 година, когато любовта към сладкото и дългогодишният опит в търговията с хранителни стоки се пръвръщат в идея за собствен сладкарски цех.

„Много обичах да хапвам сладко и имах магазин за хранителни стоки, в който продавахме много сладкиши. Така се роди идеята да си направя сладкарска работилница, в която да произвеждаме качествени и вкусни десерти", разказва Десислава Василева от сладкарски цех „Романтика".

Малко по-късно идва и следващата стъпка – срещата с „Фантастико". „Харесвах супермаркетите и много ми се искаше нашите продукти да се предлагат там. Свързах се с тогавашния продуктов директор, изпратихме мостри, харесаха ги и така стартирахме съвместната ни работа".

Днес сладкарски цех „Романтика" е сред ключовите производители в сладкарската витрина на „Фантастико", с над 10 години партньорство. Голяма част от най-продаваните цели торти са именно техни. И това не е случайно – техните продукти са разпознаваеми със своята креативност, усет към актуалните сладкарски тенденции и поспоянство във вкуса.

Как десертите стигат до витрината?

Нищо тук не е случайно. Преди да заеме мястото си зад стъклото, всяко сладкарско изделие минава през избор, сравнение, проверка на качеството и дегустация. Партньорите предлагат, екипът проверява, а вкусът и визията са решаващи. Сладкарството изисква постоянна свежест. Тенденциите и сезоните диктуват промените, затова витрината понякога изненадва с нови сладки предложения.

Класиките, които никога не излизат от мода

„Трендовете в сладкарската категория са насочени към продукти, приготвени с висок клас суровини и безупречна визия. При сладкарството външният вид е от особено значение – той е първото, което привлича клиентите още преди вкуса", споделя Камелия Спасова.

Сред всички предложения има десерти, които се разпознават без колебания. Тортата „Червено кадифе" приготвена от сладкарски цех „Романтика" е един от тях . Шоколадовите торти също запазват своето място сред фаворитите – класика, към която се връщаш, когато искаш сигурен избор.

И така докато кошницата вече е пълна, пред витрината изборът остава труден. Защото понякога най-сладката част от пазаруването е именно онази, която не си планирал.

*Може да намерите сладкарски витрини в следните супермаркети „Фантастико":

• Ф06 - гр. София, Студентски град, бул. „Д-р Г.М. Димитров" 77

• Ф07 - гр. София, ж.к. „Овча купел" 1, ул. „Монтевидео" 98, п.к. 1618

• Ф09 - гр. София, Спирка „Оряхово", бул. „Сливница" 65, подземен етаж на търговски център „Глобус", п.к. 1309

• Ф11 - гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър", ул. „Васил Кънчев" и ул. „Баба Вида" 29, п.к. 1510

• Ф12 - гр. София, ж.к. „Младост 4", ул. „Александър Паскалев" 3, п.к. 1715

• Ф14 - гр. Ботевград, ул. „Витоша" №1А

• Ф15 - гр. София, ж.к. „Люлин 1", ул. „Тома Георгиев" 1, п.к. 1360

• Ф16 - гр. София, ж.к. „Люлин 6" /център/, бул. „Джавахарлал Неру" 26, п.к. 1336

• Ф17 - гр. София, ж.к. „Надежда 3", бул. „Хан Кубрат" 26, п.к. 1229

• Ф18 - гр. София, ж.к. „Стрелбище", ул. „Нишава" 138, п.к. 1404

• Ф19 - гр. София, кв. „Бояна", бул. „А.С. Пушкин" 64, п.к. 1618

• Ф21 - гр. София, ж.к. „Младост 4" /до Бизнес парк/, ул. „Д-р Атанас Москов" 15, п.к. 1715

• Ф22 - гр. София, кв. „Студентски град", ул. „Акад. Борис Стефанов" 12, п.к. 1700

• Ф23 - гр. София, ж.к. „Надежда 2", ул. „Св. Никола Нови" 14, п.к. 1220

• Ф27 - гр. София, ж.к. „Надежда 1", ул. „Царевец" 11, п.к. 1220

• Ф28 - гр. София, ж.к. „Гео Милев", ул. „Коста Лулчев" 52, подземен етаж на SkyCity Mall, п.к. 1574

• Ф29 - гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител" 231, п.к. 2501

• Ф30 - гр. София, Търговски център „Драгалевци", бул. „Черни връх" 204, п.к. 1415

• Ф31 - гр. София, ж.к. „Дружба 1", ул. „Тирана" 3, до бл. 2, п.к. 1592

• Ф33 - гр. София, бул. „Симеоновско шосе", бул. „Симеоновско шосе" 87А, п.к. 1700

• Ф34 - гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър", ул. „Макгахан" 81, п.к. 1510

• Ф35 - гр. София, ж.к. „Дружба 2", бул. „Проф. Цветан Лазаров" 140, п.к. 1582

• Ф36 - гр. София, кв. „Дървеница", бул. „Св. Климент Охридски" 15, п.к. 1756

• Ф37 - гр. София, кв. „Изток", ул. „Акад. Методи Попов", бл. 76, п.к. 1113

• Ф38 - гр. София, ж.к. „Овча купел", ул. „Любляна" 42А, п.к. 1618

• Ф39 - гр. София, кв. „Разсадника", ул. „Хъшове" 4, до блок 10, п.к. 1330

• Ф40 - гр. София, ж.к. „Гео Милев", ул. „Николай Коперник" 27, п.к. 1574

• Ф41 - гр. Елин Пелин, ул. „Витоша" 7, п.к. 2100

• Ф42 - гр. София, ж.к. „Младост 1", ул. „Йерусалим" 22, п.к. 1784

• Ф43 - гр. София, кв. „Манастирски ливади", ул. „Пирин" 51А, п.к. 1404

• Ф44 - гр. Банкя, кв. „Изгрев", ул. „Стефан Стамболов" 138

• Ф45 - гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин" №52, п.к. 2304

• Ф46 - гр. София, кв. „Левски Г", „бул. „Владимир Вазов" № 41

• Ф48 - гр. София, кв. „Орландовци", ул. „Малашевска" №1

