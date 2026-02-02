Отиваш в супермаркета за хляб. Или за мляко. Или за кафе. И точно тогава я виждаш – сладкарската витрина. Има витрини, покрай които просто минаваш и такива, които те спират. Тази във „Фантастико" е от втория тип – място на което погледът се задържа, изборът се отлага, а решението почти винаги е „да взема и това". Тя не показва просто десерти, а разказва истории – за празници, за споделени вечери с вкусен десерт и за онези малки моменти, в които решаваш, че днес си заслужил нещо сладко.

Зад стъклото се подреждат десетки изкушения – вкусни торти – цели или на парче, еклери с пухкав крем, сиропирани класики, множество видове пасти и бисквити, толумбички и още.

Снимка „Фантастико"

В по-големите обекти на българската семейна търговска верига асортиментът предлага над 70 изкушения, а изборът често зависи не толкова от повода, колкото от това кое първо е привлякло погледа.

„Сладкарството е различна категория. Няма място за грешки, защото често става дума за нечий празник - рожден ден, годишнина, семеен повод. Затова витрината носи отговорност – всяка торта трябва да оправдае очакванията, които клиентите ни имат",споделя Камелия Спасова, търговски директор във „Фантастико". Камелия Спасова, търговски директор във „Фантастико", Снимка „Фантастико"

И все пак празникът не винаги е с покана и свещичка. Понякога е просто еклерче след работа или парче торта в края на дълъг работен ден. Затова витрината предлага и онези малки изкушения, които превръщат обикновения вторник в нещо по-специално.

Хората зад вкуса

Зад сладкарската витрина стоят не само продукти, а хора и лични истории. Една от тях започва в края на 2010 година, когато любовта към сладкото и дългогодишният опит в търговията с хранителни стоки се пръвръщат в идея за собствен сладкарски цех.

„Много обичах да хапвам сладко и имах магазин за хранителни стоки, в който продавахме много сладкиши. Така се роди идеята да си направя сладкарска работилница, в която да произвеждаме качествени и вкусни десерти", разказва Десислава Василева от сладкарски цех „Романтика".

Малко по-късно идва и следващата стъпка – срещата с „Фантастико". „Харесвах супермаркетите и много ми се искаше нашите продукти да се предлагат там. Свързах се с тогавашния продуктов директор, изпратихме мостри, харесаха ги и така стартирахме съвместната ни работа".

Днес сладкарски цех „Романтика" е сред ключовите производители в сладкарската витрина на „Фантастико", с над 10 години партньорство. Голяма част от най-продаваните цели торти са именно техни. И това не е случайно – техните продукти са разпознаваеми със своята креативност, усет към актуалните сладкарски тенденции и поспоянство във вкуса.

Как десертите стигат до витрината?

Нищо тук не е случайно. Преди да заеме мястото си зад стъклото, всяко сладкарско изделие минава през избор, сравнение, проверка на качеството и дегустация. Партньорите предлагат, екипът проверява, а вкусът и визията са решаващи. Сладкарството изисква постоянна свежест. Тенденциите и сезоните диктуват промените, затова витрината понякога изненадва с нови сладки предложения.

Класиките, които никога не излизат от мода

„Трендовете в сладкарската категория са насочени към продукти, приготвени с висок клас суровини и безупречна визия. При сладкарството външният вид е от особено значение – той е първото, което привлича клиентите още преди вкуса", споделя Камелия Спасова.

Сред всички предложения има десерти, които се разпознават без колебания. Тортата „Червено кадифе" приготвена от сладкарски цех „Романтика" е един от тях . Шоколадовите торти също запазват своето място сред фаворитите – класика, към която се връщаш, когато искаш сигурен избор.

Снимка „Фантастико"

И така докато кошницата вече е пълна, пред витрината изборът остава труден. Защото понякога най-сладката част от пазаруването е именно онази, която не си планирал.

