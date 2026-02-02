Цените на златото и среброто продължават да се понижават

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на златото и среброто продължиха понижението си тази сутрин, задълбочавайки загубите след рязката разпродажба от петък. Това е на фона на по-силния долар и реализирането на печалби, които отслабиха инерцията на ралито, извело благородните метали до рекордни равнища само дни по-рано.

Една от причините за това, е че след номинацията на Кевин Уорш за президент на Управлението за федерален резерв намаляват опасенията относно независимостта на централната банка на САЩ, предават световните агенции. В месеците преди обявяването на номинацията от Доналд Тръмп златото достигна връх от близо 5600 долара за тройунция

Спот цената на златото се понижи с около 6 на сто до 4538 долара за тройунция, след като в петък се срина с близо 10 на сто и котировките паднаха под 5000 долара за тройунция.

Среброто, което поскъпна заедно със златото благодарение на търсенето на активи убежища и спекулативните потоци, също остана под натиск след срив от 30 на сто в петък – най-големият му дневен спад от март 1980 г.

Спот цената на среброто се понижи с над 12 на сто до 74,36 долара за тройунция към 07:52 ч. българско време

Платината се срина с 10 на сто тази сутрин до 1945 долара за унция, след като миналата седмица достигна рекордните 2918 долара за унция, преди да се срине в петък.

Битокойнът се понижи до най-ниската си стойност от април 2025 г. разменяйки се за 74 546 долара оставайки далеч под историческия си връх от 125 000 долара, достигнат миналата година.

На пазара на цветните метали, медта поевтиня с 11 на сто тази сутрин, а цинкът с 4 на сто.

На този фон "Дойче банк" (Deutsche Bank) заяви, че все още вярва, че има възможност златото да поскъпне до 6000 долара за унция.

Аргументът на банката за запазване на позитивна нагласа е, че основните фактори, подкрепящи златото – като например изкупуването от централната банка – ще останат в сила.