Личо Стоунса страдал от тежко заболяване, но отказ...

Кристалина Георгиева: Глобалната инфлация ще спадне, но е необходима търговска интеграция

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева Снимка: Снимка: Екс/ @KGeorgieva

Очакванията са глобалната инфлация да се понижи до 3,8 на сто тази година и 3,4 на сто през 2027 г. следствие на отслабване на търсенето и по-ниските цени на енергията, заяви днес управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс, съобщи БТА

Глобалният икономически растеж се е запазил „забележително добре“ на фона на дълбоките промени в геополитиката, търговската политика, технологиите и демографията, заяви Кристалина Георгиева в реч на Годишния арабски фискален форум в Дубай. Тя призова също и за по-голяма търговска интеграция, тъй като се наблюдава нарастване на едностранните търговски споразумения.

„В условия на фрагментация на търговията по-голямата търговска интеграция е от първостепенно значение.“, подчерта управляващият директор на МВФ.

„Това, което видяхме тази година, е, че търговията  не намаля по начина, по който се опасявахме. Всъщност търговията расте малко по-бавно от глобалния растеж“, добави тя.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева

