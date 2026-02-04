Нова батерия обещава да надживее колата

Батериите на електромобилите бързо губят капацитет, ако често се зареждат с постоянен ток на бързи зарядни устройства, а подмяната на целия пакет струва десетки хиляди евро.

Китайският производител на батерии CATL твърди, че е решил този проблем благодарение на новите батерии, които са способни да надживеят самата кола, дори ако редовно се зареждат бързо. От CATL казват, че новите им 5C батерии ще запазят 80% от капацитета си след 1400 цикъла на зареждане-разреждане при 60 градуса. С теоретичен пробег от 600 км на цикъл, това се равнява на общо 840 000 км.

При по-мека околна температура от 20 градуса, която е по-близо до идеалната работна температура за литиево-йонните батерии, CATL твърди, че батерията ще запази поне 80% от капацитета си след 3000 цикъла или 1,8 милиона км. Това е шест пъти по-добро от средното за индустрията в момента.

Тези подобрения са възможни благодарение на плътно и равномерно катодно покритие, което намалява разграждането, както и на вградена в течния електролит възстановителна добавка, предназначена да запечата пукнатини и да намали загубата на литий. Системата за наблюдение на батерията (BMS) също е подобрена и може да насочва охлаждащата течност към всяка специфична област от батерията, ако тя се нагрее твърде много.

Това значително удължава живота на цялата батерия и прави притежаването на електромобили по-лесно и удобно, пише InsideEV. Освен това ареждането на батерията до пълен капацитет ще е само за 12 минути. Все още не е известно кога 5C батерията ще влезе в производство.