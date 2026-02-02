Тръмп създава стратегически запас от минерали за 12 млрд. долара, за да противодейства на Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп има намерение да създаде стратегически запас от критични минерали с начален капитал от 12 милиарда долара в опит да намали зависимостта на американската индустрия от Китай, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на източници на Блумбърг.

Инициативата, наречена „Проект Вoлт“ (Project Vault), ще набере 1,67 млрд. долара частен капитал и 10 млрд. долара заем, който ще бъде отпуснат от „Експортно-импортната банка на САЩ“ (The Export-Import Bank of the United States). Средствата ще бъдат използвани за закупуване и съхранение на минерали за автомобилостроителни и технологични компании, както и други производители. Проектът ще представлява първи по рода си резерв от критични суровини за нуждите на частния сектор в САЩ.

По информация на представители на президентската администрация, пожелали анонимност, резервът ще бъде сходен с националния стратегически петролен резерв, но вместо суров петрол ще включва минерали като галий и кобалт, използвани в производството на смартфони, батерии и реактивни двигатели. Очаква се в него да бъдат включени както редкоземни елементи, така и други критични и стратегически важни минерали с висока ценова волатилност.

Проектът подчертава усилията на администрацията на Тръмп да намали зависимостта на американските вериги за доставки от Китай - водещ световен производител и преработвател на критични минерали. В инициативата вече участват над дузина компании, сред които „Дженерал мотърс“ (General Motors), „Стелантис“ (Stellantis), „Боинг“ (Boeing), „Корнинг“ (Corning), „Джи И Вернова“ (GE Vernova) и „Гугъл“ (Google) на „Алфабет“ (Alphabet). Три търговски къщи – „Хартрий Партнърс“ (Hartree Partners), „Траксис Северна Америка“ (Traxys North America) и „Мъркюриа Енерджи Груп“ (Mercuria Energy Group) ще отговарят за закупуването на суровините.

Очаква се по-късно днес управителният съвет на „Експортно-импортната банка на САЩ“ да гласува одобрение на заема със срок от 15 години, който ще бъде най-големият в историята на финансовата институция. Президентът Тръмп е планирал среща с главния изпълнителен директор на „Дженерал мотърс“ Мери Бара и минния предприемач Робърт Фрийдланд (една от най-влиятелните фигури в световната минна индустрия, основател на „Айвънхоу Майнс“( Ivanhoe Mines) – компания, която разработва големи находища на мед, никел, платина и други критични минерали в Африка и Азия).

САЩ управляват национален резерв от критични минерали за нуждите на отбранителната индустрия, но до момента нямат запаси за гражданския сектор. Президентската администрация е подписала и споразумения за сътрудничество с Австралия, Япония, Малайзия и други държави, като планира да разшири тези партньорства по време на международна среща във Вашингтон през тази седмица.

Инициативата набра скорост, след като Китай затегна контрола върху износа на някои суровини, което доведе до намаляване на производството от страна на някои американски компании и подчерта уязвимостта на веригите за доставки. Новият резерв цели да предпази производителите от резки ценови колебания и прекъсвания на доставките, без те да поддържат собствени запаси.

Все още няма пълна яснота за всички финансови параметри в проекта, включително таксите за съхранение и участието на институционални инвеститори. Според представители на администрацията интересът към инициативата е голям, а като стабилизиращ механизъм се разглежда ангажиментът на компаниите да изкупуват предварително договорени количества суровини на фиксирани цени и да ги възстановяват при използване, посочва Блумбърг.