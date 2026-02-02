Турция и Азербайджан ще доказват на българската граница, че не внасят руски газ в ЕС

Турция и Азербайджан ще бъдат задължени да доказват, че природният газ, доставян в Европейския съюз през пунктове на българската граница, не е с произход от Русия, след като ЕС въведе пълна и неограничена забрана за внос на руски газ. Това следва от решение на Съвета на ЕС, публикувано в „Официалния вестник на Европейския съюз" и цитирано от ТАСС, съобщи БТА.

Точката за доставка „Странджа-1 / Малкочлар", разположена на границата между Турция и България, е посочена като критичен свързващ пункт. По данни на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG) през 2025 г. по това направление към България са били доставени 1,9 млрд. куб. метра природен газ.

В близост до този пункт се намира и компресорната станция „Странджа-2 / Малкочлар", която представлява сухоземно продължение на морския газопровод Турски поток от Русия.

В регламент 2026/261 на Европейския парламент и Съвета на ЕС се посочва, че свързващият пункт „Странджа-1" обединява тръбопроводни системи, по които се транспортират не само количества газ от Азербайджан и Турция, но и значителни обеми руски газ. Поради това ще се изискват „недвусмислени доказателства", че страната на произход на доставяния газ не е Руската федерация.

Съгласно документа газът, внасян в ЕС през този пункт, ще се счита за руски по произход, освен ако не бъдат предоставени недвусмислени доказателства за противното не по-късно от седем работни дни преди въвеждането му на митническата територия на ЕС. Предвижда се властите да разполагат с допълнително време за проверка на предоставената информация.

Подобен режим ще се прилага и за други компресорни станции, които свързват газопреносната мрежа на ЕС с тръбопроводи, по които преминават значителни количества руски газ.

На 26 януари Съветът на ЕС окончателно одобри пълна забрана за доставките на руски втечнен природен газ (СПГ) в ЕС от 1 януари 2027 г., а за тръбопроводния газ - от 30 септември 2027 г. Регламентът влиза в сила от датата на публикуването му - 2 февруари 2026 г.

Забраната на ЕС за внос на руски газ е законна и ще прекрати енергийното изнудване на Москва, заяви междувременно днес еврокомисарят за енергетиката и жилищната политика Дан Йоргенсен.