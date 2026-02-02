КФН дава срок до 16 февруари криптокомпаниите да подадат заявления за лиценз

Комисията за финансов надзор (КФН) очаква криптокомпаниите, които възнамеряват да се лицензират в България, да подадат заявленията си за лиценз най-късно до 16 февруари 2026 г., съобщиха от регулатора чрез официалния си сайт, цитирани от БТА.

Причината е, че преходният период, предвиден в Закона за пазарите на криптоактиви, изтича на 1 юли 2026 г., а разглеждането на подадените документи отнема между четири и пет месеца, посочват от комисията.

От КФН уточняват, че всяко спиране или възобновяване на сроковете по искане или вследствие на действия на заявителя ще удължи значително производството и може да направи невъзможно произнасянето на регулатора преди 1 юли 2026 г.

За целта комисията е изпратила писма до дружествата, които са вписани в регистъра за криптоактиви, с което ги уведомява за очакванията си.

Досега КФН е провела над 30 срещи с компании, които са заявили намерение да кандидатстват за лиценз. Експертите на комисията са разяснили регулаторните изисквания и очакванията за подготовка на документацията на всички заинтересовани страни, пише в съобщението.

След 16 февруари предварителните срещи с нови дружества ще бъдат преустановени, като усилията на комисията ще бъдат насочени към разглеждането на вече постъпилите заявления. Срещи ще се провеждат по изключение – с компании, които вече са преминали предварителна оценка, и с цел разясняване на допълнителни въпроси.

Дружествата, които планират да прекратят дейността си с криптоактиви до 1 юли, трябва до 1 март 2026 г. да представят в КФН план за организирано и прозрачно прекратяване на дейността, включително реда за уреждане на отношенията с клиентите. Лицата, които не осъществяват дейност, могат да заявят отписване от регистъра по § 5, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за пазарите на криптоактиви по реда на § 6 от ПЗР на същия закон, се посочва в съобщението.

В началото на януари КФН обяви, че е издала първият лиценз по европейския регламент за криптоактивите в България, припомня БТА.