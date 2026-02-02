ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 хил. работни места по-малко ще има у нас тази г...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22211666 www.24chasa.bg

След като САЩ поеха контрола: Износът на петрол от Венецуела се е увеличил през януари

2340
СНИМКА: Pixabay

Износът на венецуелски петрол под контрола на САЩ се е увеличил до около 800 000 барела на ден през януари спрямо 498 000 барела на ден през декември, показват данни на международните търговски компании „Трафигура" (Trafigura) и „Витол" (Vitol), цитирани от Ройтерс, съобщава БТА.

Износът на венецуелски петрол се увеличи, след като Съединените щати поеха контрола върху доставките и премахнаха частично военната блокада около Венецуела, позволявайки на търговците да извършват повече доставки.

САЩ отново се утвърдиха като основна дестинация за венецуелски суров петрол, като са получавали около 284 000 барела дневно. От тях приблизително 220 000 барела са били изпратени от американската компания „Шеврон" (Chevron), което е значително увеличение спрямо 99 000 барела през предходния месец.

Големите международни търговски компании „Трафигура" и „Витол" са изнесли около 12 милиона барела венецуелски суров петрол и гориво под лиценз на САЩ, или средно по около 392 000 барела дневно през януари - главно към терминали за складиране в Карибския басейн, откъдето са започнали да изнасят и предлагат товари на клиенти в САЩ, Европа и Индия, показват още данните.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)