След като САЩ поеха контрола: Износът на петрол от Венецуела се е увеличил през януари

Износът на венецуелски петрол под контрола на САЩ се е увеличил до около 800 000 барела на ден през януари спрямо 498 000 барела на ден през декември, показват данни на международните търговски компании „Трафигура" (Trafigura) и „Витол" (Vitol), цитирани от Ройтерс, съобщава БТА.

Износът на венецуелски петрол се увеличи, след като Съединените щати поеха контрола върху доставките и премахнаха частично военната блокада около Венецуела, позволявайки на търговците да извършват повече доставки.

САЩ отново се утвърдиха като основна дестинация за венецуелски суров петрол, като са получавали около 284 000 барела дневно. От тях приблизително 220 000 барела са били изпратени от американската компания „Шеврон" (Chevron), което е значително увеличение спрямо 99 000 барела през предходния месец.

Големите международни търговски компании „Трафигура" и „Витол" са изнесли около 12 милиона барела венецуелски суров петрол и гориво под лиценз на САЩ, или средно по около 392 000 барела дневно през януари - главно към терминали за складиране в Карибския басейн, откъдето са започнали да изнасят и предлагат товари на клиенти в САЩ, Европа и Индия, показват още данните.