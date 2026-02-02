Унгария официално заведе дело срещу забраната на ЕС за внос на руски газ

Унгария е подала официално иск пред Съда на Европейския съюз (ЕС) срещу решението на ЕС за поетапно прекратяване на вноса на природен газ от Русия. Това съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто в профила си в социалната мрежа Екс (X), след като съответният регламент беше публикуван в Официалния вестник на Европейски съюз, предават ДПА и АПА, цитирани от БТА. Словакия също обяви намерение да оспори решението по съдебен път. По-рано днес Сиярто обяви, че предстои Будапеща да оспори съдебно инициативата REPowerEU.

Сиярто аргументира жалбата с това, че при приемането на регламента в края на януари гласовете на Унгария и Словакия не са взети предвид. По думите му по своята същност мярката представлява санкция, за чието одобрение е необходимо единодушие на държавите членки. Вместо това Съветът на ЕС е квалифицирал спирането на вноса като търговска мярка, която може да бъде приета с квалифицирано мнозинство.

Регламентът, одобрен от мнозинството държави членки, предвижда вносът на природен газ от Русия да бъде прекратен най-късно до края на 2027 г. Целта е да се ограничат приходите на Русия от износ на енергийни суровини в контекста на войната срещу Украйна. С публикуването си в Официалния вестник на ЕС документът влезе в сила от днес.

Унгария остава силно зависима от доставките на руски газ. От началото на войната в Украйна страната не е предприела съществени стъпки за диверсификация на енергийните си източници. Министър-председателят Виктор Орбан често е определян като най-близкия съюзник на руския президент Владимир Путин в рамките на ЕС.

Забраната на ЕС за внос на руски газ е законна и ще прекрати енергийното изнудване на Москва, заяви междувременно днес еврокомисарят за енергетиката и жилищната политика Дан Йоргенсен.