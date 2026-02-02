САЩ намаляват митата за Индия. Моди е обещал на Тръмп да не купува руски петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато търговско споразумение с Индия, в рамките на което Вашингтон ще намали допълнителните мита върху индийски стоки от 25 на 18 на сто, след като индийският премиер Нарендра Моди се е ангажирал Делхи да прекрати покупките на руски суров петрол, съобщиха световните агенции.

Решението беше обявено след телефонен разговор между Тръмп и Моди. По думите на американския президент Делхи също така е поела ангажимент да „намали до НУЛА“ митата си и нетърговските бариери срещу САЩ, както и да закупи американски енергийни, технологични, селскостопански и други продукти на стойност „над 500 МИЛИАРДА ДОЛАРА“.

„От приятелство и уважение към премиера Моди и по негово искане, с незабавно влизане в сила, се договорихме за търговско споразумение между САЩ и Индия, съгласно което Вашингтон ще прилага намалено реципрочно мито, като го понижи от 25 на 18 на сто“, написа Тръмп в социалните мрежи след разговор с индийския премиер, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Тръмп Моди е „приел да прекрати покупките на руски петрол“ и се е ангажирал да купува „повече петрол от САЩ и евентуално от Венецуела“, написа американският президент в публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social), допълва Франс прес.