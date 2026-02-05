TikTok в САЩ вече е американски. Смени алгоритъма и го обвиниха, че е “държавно контролирана медия”

Блокирал съобщения, изобщо не показвал някои видеа по политически теми, а хората не са доволни от съдържанието, което им предлага

Платформата TikTok лавира между Вашингтон и Пекин. От месеци течаха преговори, заплахи и компромиси около бъдещето на популярното китайско приложение за споделяне на видеа в САЩ. След като американците взеха частта от апликацията за тяхната страна обаче се стигна до куриоз - алгоритъмът бе променен, а мнозина започнаха да се оплакват.

За да се стигне дотам обаче, имаше дълга предистория. Още през 2020 г. администрацията на Доналд Тръмп, тогава в първия си мандат като президент, опита да принуди китайската компания майка ByteDance да продаде американския бизнес на TikTok. В противен случай плашеше, че платформата ще бъде забранена в САЩ. Тези усилия тогава не успяха - сделката с Oracle и Walmart остана недовършена, а съдилищата блокираха опита за забрана. Но въпросът за собствеността остана. През 2023 г. темата се върна на дневен ред. Комитетът за чуждестранни инвестиции в САЩ настоя китайските собственици да се разделят с TikTok, а Белият дом дори косвено заплаши с нова забрана.

В крайна сметка, след поредица преговори и ултиматуми, през септември 2025 г. бе очертано решение. TikTok се съгласи на ново съвместно дружество в САЩ, мажоритарна собственост на американски и партньорски инвеститори. Водещ инвеститор е технологичният гигант Oracle, подкрепен от фондове като Silver Lake и дори един инвеститор от Абу Даби.

ByteDance запази само около 19,9% дял, който е под законовия праг от 20 на 100. Останалите около 80% да са в ръцете на група американски и международни инвеститори. Новото дружество TikTok US има седемчленен съвет на директорите, мнозинство от американци, както уверява главният изпълнителен директор на TikTok Шоу Зи Чу в писмо до служителите. Целта е американски очи да следят какво се случва вътре в приложението. Сделката стана факт в края на януари.

Тя обаче не успокои хората. Мнозина от 200-те милиона потребители на TikTok в САЩ вече се опасяват, че Доналд Тръмп и неговите съюзници могат да използват контрола над алгоритъма, за да направят точно онова, в което Китай бе обвиняван: намеса в политическите дискусии чрез потискане на критични гласове.

През последните дни потребители на TikTok в САЩ съобщават за редица подозрителни неизправности: видеа по спорни теми като убийството на Алекс Прети от федерален агент остават “в процес на преглед”, нови видеа отчитат изненадващо ниски гледания. Има и твърдения, че е невъзможно да се публикуват съобщения, съдържащи ключови думи като “Епстийн” и ICE (Имиграционна и митническа охрана на САЩ). Позовавайки се на тези сигнали, губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм призова за проверка на алгоритъма на TikTok, за да се установи дали той отговаря на щатското законодателство.

Скот Винер от Сената на Калифорния отиде по-далеч. Той съобщи, че негово видео в TikTok, в което обяснява законодателна инициатива, позволяваща на хората да съдят агенти на ICE, на практика е било заклещено на нула гледания, докато друго съдържание се представя нормално. “TikTok вече е държавно контролирана медия”, заяви Винер. Потребителите също се оплакват от съдържанието, което получават. То било различно от преди. А вече има данни от магазините за приложения. Те показват, че много хора изтриват приложението и изтеглят алтернативи.

Макар да признава за смущения, TikTok US яростно отрича те да са политически мотивирани и ги отдава на прекъсване на електрозахранването в център за данни на Oracle, довело до верижни системни сривове. Разбира се, ще е нужно време, за да се оцени цялостно ефектът от тези промени. Алгоритъмът е собственост на компанията. Това значи, че разбирането за начина му на работа може да се постигне само чрез своеобразно “обратно инженерство”, например чрез наблюдение кои типове съдържание се представят по-добре или по-зле. Към момента обаче потребителите имат сериозни основания за тревога.

Тръмп отдавна желае влияние върху платформата, която през последните години се превърна в ключов канал за политическа пропаганда и на която самият той приписва роля за изборната си победа през 2024 г. Освен това много от инвеститорите имат тесни връзки с него. Главният изпълнителен директор на Oracle Лари Елисън е известен с твърдата си подкрепа за президента на САЩ. С неговата благословия той обедини Skydance Media с Paramount и установи контрол върху CBS News. Има вероятност това влияние в близко бъдеще да се разпростре и върху Warner Bros и CNN.

Главният изпълнителен директор на новото съвместно предприятие на TikTok - Адам Пресър, пък публично е заявявал, че позоваванията на ционизма трябва да се разглеждат като форма на реч на омразата. Израелският премиер Бенямин Нетаняху също не крие задоволството си от новата ситуация. Той вече е изразявал притеснения, че видеата в платформата са направили западните младежи по-чувствителни към страданията на палестинците.

Има много начини, по които новият алгоритъм може да влияе върху видимостта на съдържанието в платформата и съответно върху общия ѝ “политически климат”. Възможно е да станем свидетели на промени в модерирането, което означава, че определени съдържания и профили ще бъдат на практика ограничени.

Новият алгоритъм ще бъде обучаван на база данни от САЩ, а не на глобални данни. Това отваря възможности за въвеждане на пристрастия, които могат да подсилват консервативни възгледи и да изтласкват малцинствени позиции, като същевременно откъсват американските дебати от тези в останалия свят. Освен това тежестите, които се приписват на различни параметри, могат да имат сериозни последици за потребителското изживяване. Подобна промяна имаше и във Facebook. През 2018 г. социалната мрежа реши да заложи на “смислени социални взаимодействия”. Те понижиха видимостта на публичното и новинарското съдържание, но дадоха по-голяма тежест на гневните реакции. Това показа, че промените в алгоритъма на новинарския поток могат да имат мащабни ефекти.

Изследователите Кай Ример и Сандра Питър отбелязват, че начинът, по който алгоритмите “се намесват в свободата на словото от страната на аудиторията”, подчертава нуждата да преосмислим разбирането си за обществения дебат в алгоритмичната епоха. Вече не е толкова важно какво можем или не можем да кажем, а дали казаното от нас изобщо може да получи видимост и дали има шанс да се противопостави на политическия климат, наложен от онези, които контролират алгоритмите на платформите. Техният труд е публикуван преди промените в TikTok и засяга основно Facebook.

