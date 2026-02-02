ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Серия земетресения удариха залива на Сан Франциско

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22213441 www.24chasa.bg

Зорница Русинова: Цените тревожат хората въпреки плавния преход към еврото

2232
Зорница Русинова КАДЪР: NOVA

Притесненията на хората около въвеждането на еврото вече не са свързани с разпознаването на новата валута, а с покачването на цените и липсата на яснота за доходите. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова пред NOVA. 

По думите ѝ преходът към еврото протича спокойно и без сътресения. Данните на БНБ показват, че 75% от левовете в обращение вече са изтеглени, което е ясен знак, че хората са приели новата валута. Двойното обозначаване на цените ще продължи до 8 август. В рамките на шест месеца гражданите ще могат да обменят спестяванията си без такси и комисионни в банките и пощите, а в БНБ завинаги.

Въпреки това именно цените остават основният източник на обществено напрежение. Русинова подчерта, че тенденцията за поскъпване не е нова и се наблюдава още от миналата година. Проверките на НАП, КЗК и КЗП продължават, като гражданската активност и подаването на сигнали са ключови за ограничаването на нелоялните практики. „Констатациите показват, че основната причина за увеличението на цените е ръстът в доставните цени", обясни тя. Според Русинова е необходима по-сериозна координация между институциите, за да се стигне до реално понижение.

Председателят на Икономическия и социален съвет коментира още и неяснотите около бюджета. Удълженият бюджет е в сила до края на март, но има индикации, че ще действа по-дълго. През пролетта се очаква докладът на Европейската комисия, който ще бъде решаващ за риска от процедура по свръхдефицит. Русинова подчерта, че финансовата картина не е изцяло негативна – кредитният рейтинг на страната се повишава. „Хората и бизнесът имат нужда от предвидимост", подчерта тя.

Експертът допълни, че част от страховете от началото на годината вече са опровергани. По думите на Русинова обаче са необходими още целенасочени мерки за преодоляване на спекулата, тъй като усещането за такива практики все още остава.

Зорница Русинова КАДЪР: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)