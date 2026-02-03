Координационният център към Механизма за еврото дава редовния си брифинг

Координационният център към Механизма за еврото ще даде редовния си брифинг днес в 11,00 часа в сградата на Министерския съвет в София, съобщиха от пресслужбата на институцията. В рамките на брифинга Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на Координационния център, ще представи най-актуалните данни относно процеса по въвеждане на еврото в България.

Това ще бъде първият брифинг на Координационния център след изтичането на периода на двойно обращение на лев и евро, който приключи на 31 януари тази година.

По време на брифинга, състоял във вторник миналата седмица, Иванов обяви, че процесът по изваждане от обращение на левове върви доста добре, цитирайки данните на Българската народна банка, че 67 процента от левовата наличност е прибрана от обращение. Този дял вече достига 75 процента, според най-новите данни на БНБ към 30 януари тази година.

На брифинга от миналата седмица стана ясно, че има сигнали срещу малки търговски обекти, които отказват плащания с банкноти от 200 евро. По думите на Иванов купюрите с този номинал са законно платежно средство.

Георги Чанев, главен директор на управление "Емисионно" в БНБ, разясни на свой ред, че ако клиент иска да плати с 200-еврова банкнота дребна стока като едно кафе например, то търговецът може да откаже, тъй като това нарушава правилото на добросъвестност.