Петролът поевтинява в азиатската търговия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спад за втори пореден ден отбелязаха цените на петрола в днешната азиатска търговия. Пазарните участници анализират възможността за отслабване на напрежението между САЩ и Иран, докато стабилният курс на щатския долар оказа по-силен натиск за понижение на цените, информира Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 34 цента или 0,5 на сто до 65,96 долара за барел към 08:23 часа българско време. Американският лек суров петрол (WTI) се понижиха с 32 или също 0,5 на сто до 61,81 долара за барел.

Цените и на двата сорта отслабнаха с повече от 4 на сто вчера, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран „води сериозни преговори" с Вашингтон.

Очаква се Иран и САЩ да възобновят преговорите около иранската ядрената програма в петък в Турция, съобщиха ирански и американски официални представители пред Ройтерс.

Тръмп обаче предупреди за лош развой на събитията на фона на големите американски военни кораби, които се насочват към Иран, ако не бъде постигнато споразумение.

Преговорите със САЩ трябва да продължат, за да се гарантират националните интереси на Иран, стига да се избягват „заплахи и неразумни очаквания, обяви тази сутрин иранският президент Масуд Пезешкиан.

„Нестабилните движения при цените на петрола, наблюдавани през последните четири седмици, се дължат на фактора геополитическа рискова премия, свързан с експанзивната външна политика на настоящата американска администрация, особено с изострящите се и затихващи заплахи към Иран", посочи старшият пазарен анализатор на "Оанда" (Oanda) Келвин Уонг.

Допълнително натиск върху петролните цени оказва Индексът на щатския долар, който е близо до най-високото си ниво от повече от седмица. По-силният долар намалява търсенето от чуждестранни купувачи на суров петрол, търгуван в долари, припомня Ройтерс.

„Продължаващото възстановяване на американския долар вчера, след номинацията на Кевин Уорш за следващ председател на Управлението за федерален резерв от президента Тръмп, също оказа натиск за понижение на цените на петрола", коментираха анализатори от Ай Ен Джи (ING).

По отношение на международната търговия, вчера Тръмп обяви сделка с Индия, съгласно която американските мита върху индийските стоки ще бъдат намалени от 50 процента на 18 процента. В замяна Индия ще прекрати покупките си на руски петрол и ще понижи търговските бариери за американски стоки, пише БТА.

Ако се сключи, търговското споразумение между САЩ и Индия ще доведе до по-нататъшно увеличение на количеството руски петрол, за което се търсят купувачи, според експертите на Ай Ен Джи.

Тръмп обяви споразумението след разговор с индийския премиер Нарендра Моди, като отбеляза, че Индия е съгласна да купува петрол от САЩ и вероятно от Венецуела.