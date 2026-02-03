ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВАС отмени разпоредби, които уреждат възнаграждени...

Китай ще изгради стандартизирана рамка за икономиката на ниска надморска височина до 2027 г.

КМГ

1672
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай планира до 2027 г. да изгради система от стандарти за т.нар. икономика на ниска надморска височина. Това е нововъзникващ сектор, свързан с използването на въздушното пространство на височина до 3000 метра.

До 2030 г. се предвижда въвеждането на над 300 стандарта, като ще бъде оформена структурно оптимизирана, модерна и международно съвместима система, която да осигури стабилно развитие на сектора. Те ще обхващат цялата индустриална верига, включително от нисковисочинни летателни апарати и инфраструктура до управление на въздушния трафик, безопасност и конкретни сценарии за приложение.

Към момента икономиката на ниска надморска височина в Китай навлиза във фаза на ускорена индустриализация, като вече е формирана цялостна екосистема, включваща научноизследователска дейност, производство на оборудване, оперативни услуги и инфраструктурно строителство.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

