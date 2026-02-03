Китай ще изгради стандартизирана рамка за икономиката на ниска надморска височина до 2027 г.

Китай планира до 2027 г. да изгради система от стандарти за т.нар. икономика на ниска надморска височина. Това е нововъзникващ сектор, свързан с използването на въздушното пространство на височина до 3000 метра.

До 2030 г. се предвижда въвеждането на над 300 стандарта, като ще бъде оформена структурно оптимизирана, модерна и международно съвместима система, която да осигури стабилно развитие на сектора. Те ще обхващат цялата индустриална верига, включително от нисковисочинни летателни апарати и инфраструктура до управление на въздушния трафик, безопасност и конкретни сценарии за приложение.

Към момента икономиката на ниска надморска височина в Китай навлиза във фаза на ускорена индустриализация, като вече е формирана цялостна екосистема, включваща научноизследователска дейност, производство на оборудване, оперативни услуги и инфраструктурно строителство.