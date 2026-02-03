Китайската медийна група представи своите технологични иновации на Саудитския медиен форум

На 2 февруари в столицата на Саудитска Арабия Рияд беше открито тазгодишното издание на Саудитския медиен форум. Заедно с него се провежда и Международно изложение за бъдещето на медиите. На събитията Китайската медийна група представи множество свои резултати от технологични иновации и висококачествени програми.

Саудитският медиен форум е най-голямото професионално събитие в сферата на медиите в Близкия изток, като тази година на него ще вземат участие повече от 250 медийни компании и организации от цял свят. Настоящото издание се провежда под мотото „Медиите, които оформят света", като се фокусира върху представянето на най-новите технологии и приложенията им в сферата.

На своя щанд КМГ демонстрира най-новите технологии и водещи продукти в областта на прилагането на AI в медиите и излъчване и продукции на програми в 8K ултра висока резолюция.