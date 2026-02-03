Инсталираният капацитет на слънчева енергия в Китай ще надмине този на въглищните електроцентрали за първи път тази година

Последните официални данни на Китайския съвет по електроенергия (China Electricity Council; CEC) показват, че през 2025 г. новодобавеният капацитет за производство на електроенергия в страната достигна 550 гигавата. В рамките на това, производството на вятърна и слънчева енергия съставлява общо 440 гигавата от новите инсталации или 80,2% от общия нов капацитет.

Енергията от нови възобновяеми източници като вятър, слънце и биомаса понастоящем представлява 97,1% от общото ново потребление на електроенергия в обществото.

За миналата година инвестициите в изграждането на националната електропреносна мрежа възлизат на 639,5 млрд. юана, което представлява увеличение с 5,1% на годишна база. Съветът прогнозира, че през 2026 г. инсталираният капацитет за производство на слънчева енергия ще надмине за първи път този на въглищните електроцентрали, като комбинираният капацитет на вятърната и слънчевата енергия ще достигне половината от общия за цялата страна инсталиран капацитет за електроенергия до края на годината.