ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

890 сметки в „Креди Сюис“ са свързани с нацисти

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/biznes/article/22214647 www.24chasa.bg

Инсталираният капацитет на слънчева енергия в Китай ще надмине този на въглищните електроцентрали за първи път тази година

КМГ

1808
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Последните официални данни на Китайския съвет по електроенергия (China Electricity Council; CEC) показват, че през 2025 г. новодобавеният капацитет за производство на електроенергия в страната достигна 550 гигавата. В рамките на това, производството на вятърна и слънчева енергия съставлява общо 440 гигавата от новите инсталации или 80,2% от общия нов капацитет.

Енергията от нови възобновяеми източници като вятър, слънце и биомаса понастоящем представлява 97,1% от общото ново потребление на електроенергия в обществото.

За миналата година инвестициите в изграждането на националната електропреносна мрежа възлизат на 639,5 млрд. юана, което представлява увеличение с 5,1% на годишна база. Съветът прогнозира, че през 2026 г. инсталираният капацитет за производство на слънчева енергия ще надмине за първи път този на въглищните електроцентрали, като комбинираният капацитет на вятърната и слънчевата енергия ще достигне половината от общия за цялата страна инсталиран капацитет за електроенергия до края на годината.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)