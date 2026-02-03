Китай забранява прибиращите се дръжки на вратите на автомобилите от 2027 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай ще забрани от 2027 г. продажбата на автомобили, оборудвани само с прибиращи се дръжки на вратите, заради риск да блокират в случай на инцидент, предаде Франс прес и БТА.

Тези прибиращи се дръжки, налични в много нови електрически автомобили, набраха популярност през последните години. Те обаче могат да се окажат смъртоносен капан, когато електрическата система на автомобила не функционира.

Новите правила, обявени вчера от китайското министерство на промишлеността, ще влязат в сила на 1 януари 2027 г. Те ще наложат наличието на външни и вътрешни дръжки на вратите, които се задействат механично.

Моделите, които вече са одобрени за продажба в Китай, ще разполагат с допълнителен срок от две години, за да бъдат приведени в съответствие, уточни министерството.

Новите правила ще позволят „подобряване на нивото на безопасност“, уточни ведомството.

Темата за безопасността на прибиращите се дръжки на вратите, които имат изчистен и аеродинамичен дизайн, предизвиква нарастваща загриженост през последните месеци в Китай.

В инцидент от октомври, който получи широк отзвук в медиите, спасителите не успяха да отворят вратите на електромобил от марката „Сяоми“ (Xiaomi), който се запали след катастрофа в югозападния китайски град Чънду. Водачът, който вероятно е бил под въздействието на алкохол, е загинал.

Съгласно новите разпоредби, публикувани от министерството, производителите ще трябва да подобрят видимостта на вътрешните дръжки, което ще се осъществи чрез задължителна сигнализация във вътрешността на автомобила.

Европейския съвет за транспортна безопасност (ETSC) също призова през есента на миналата година Европейската комисия да обмисли изтеглянето от пазара на превозни средства, при които системите за отваряне на вратите биха могли да попречат на спасителите при спешни случаи.

„Това не е теоретичен проблем - хората умират, защото не могат да излязат от превозните средства, когато всяка секунда е от значение“, каза Антонио Авеносо, изпълнителен директор на органа.

Опасенията в Европа се засилиха след трагична катастрофа в Германия на 10 септември, при която две деца и баща им загинаха, заклещени в горяща „Тесла“.