Владимир Иванов: 56 евро е цената на потребителската кошница - с 3 евро повече от началото на годината

При следващото раздаване на пенсии отново ще има осигурено полицейско присъствие

7,7 млрд. лв. все още са в обращение

Според предварителните данни през януари месечната инфлация е 0,7%, а годишната - 3,6%.

7,7 млрд. лв. все още са в обращение, 75% от паричното обращение вече е изтеглено. Има възходящ тренд, процесът върви в добри темпове. Вече няма проблеми при кредитните институции за наличие на банкноти и монети.

Това каза Владимир Иванов на брифинга на Координационния съвет към механизма за въвеждане на еврото.

Вече разплащането в страната е само в евро, всички, които още имат левове, могат да се обърнат към банките и да ги обменят. Двойното обозначение на цените ще е до 8 август, търговците да не свалят етикетите, припомни Иванов.

В период 26-31 януари в пощите са извършени 27 хил. броя трансакции на стойност 50 млн. лв. А от 5 януари са обменени 145 млн. лв. Иванов отново припомни, че пощите не са банки. Банковата система вече може да поеме целия трафик, това не е свойствена дейност за пощите.

КЗП в периода 22-29 януари е извършила 288 проверки. Открити са 10 нарушения, съставвени са 7 акта за нарушения, 1 наказателно постановление, има 1 сключено споразумение. Проверени са хранителни стоки, паркинги, аптеки, купони от училищни столове. Най-честите оплаквания са за неправилно превалутиране и необосновано увеличение на цените.

Председателят на КЗП уточни, че в някои случаи са установили, че повишаването на цените при търговците се дължи на по-високи доставки. Такъв е примерът при лекарствените продукти. КЗП няма правомощия в такива случаи, но докладва на други институции.

НАП е извършила над 6 хил. проверки в периода 1-28 януари. Съставени са 350 акта, 70 наказателни постановления на стойност 196 хил. евро.

215 проверки са направени от БАБХ на храни от малката потребителска кошница. Издадени са 5 предприсания за нарушения при етикиране и документи. За проверка в лаборатория са изпратени 6 продукта - мляно месо, месни продукти, колбаси и хляб, няма отклонения.

Има 12 нови случая на неистински или реквизитни евробанкноти, като са издадени 4 досъдебни производства. Иззети са 9 броя банкноти от по 10 евро, 6 бро от 20 евро , 4 броя от 100 евро, 1 брой от 200 евро.

От началото на годината има общо 78 случая на фалшиви банкноти. 17 броя са иззети при специализираната полицейска операция от 28 януари на Капитан Андреево и София съвместно с митниците, има и едно задържано лице с повдигнато обвинение.

При следващото раздаване на пенсии отново ще има осигурено полицейско присъствие.

56 лв. е цената на потребителската кошница към момента, като от началото на годината се е покачила с 3 евро. Това се дължи основно на несезонни плодове и зеленчуци и на млечните продукти. Увеличението обаче е по-малко, отколкото през януари миналата година.

Иванов даде и подробности за цените на храните:

- при кашкавала, сиренето и маслото има увеличение, съответно с 20 цента, 15 цента и 15 цента.

- ориз, олио, кисело мляко, свинско, захар, фасул, яйца, прясно мляко, пилешко - запазват цените си

- голям ръст от над 50% има при тиквичките, зелен и червен пипер;

- не се променя цената на краставици, домати, лук, картофи.

Председателят на НСИ Атанас Атанасов даде първи данни за флаш инфлацията за януари. Това е предварителна оценка, а на 16 февруари ще излезе и официалната инфлация. Ние пилотно направихме 2 месеца флаш инфлации и оценихме каква е разликата - пренебрежимо малка от 0,1%. Така че очакваме на 16 февруари същите стойности, обясни Атанасов.

Според предварителните данни през януари месечната инфлация е 0,7%, а годишната - 3,6%.

Най-голямото месечно увеличение е в категория лична грижа, социална защита и разни стоки и услуги – най-вече при ветеринарните услуги, където има поскъпване с над 25%. Също услуги за развлечение и наемане на спортни съоръжения, градински продукти.

В началото на месеца се увеличи и гражданската отговорност, така че има ръст и при застрахователни и финансови услуги. С 1,6% са поскъпнали ресторантите на месечна база, а на годишна м- с 9%. При образователни услуги – курсове и такси на университети – 0,7% на месечна и 8% на годишна. Фризьорските услуги са се вдигнали с 18% за година. Заради рекордните цени на златото бижутата и часовниците също са поскъпнали с над 35%. С 6 на сто са се вдигнали цените на алкохол и тютюневи изделия спрямо миналия януари, а от началото на годината – с 0,5%. Хранителните продукти и безалкохолните напитки са поскъпнали с 4% за година.

Има и намаления – с 4% са поевтинели облекло и обувки от началото на годината. Горивата – с 5,6% за година.

Атанасов съобщи и, че утре Евростат ще предостави данните за хармонизирания индекс на потребителските цени. Според тях през януари у нас на месечна основа той е 0,6%, а на годишна - 2,3%. Сходна е динамиката и при малката потребителска кошница.

БНБ не печата евробанкноти за България. Първоначално ще вземем заем от две централни банки, който от 2027 г. ще започнем да връщаме – но по определени номинали, обясниха от БНБ.

Демонетизирането и унищожаването на българските банкноти и монети е започнало от миналата година.

Ако искаме да обменим евромонети срещу евробанкноти в БНБ, това се таксува. Няма такса при обмяна на евробанкноти срещу евробанкноти.