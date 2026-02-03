Новият брониран Mercedes S-класа пази от дебели куршуми и гранати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic е единствената премиум лимузина в света, която предлага фабрично монтирана бронирана защита VR10. Това се отнася не само за стъклото, но и за всички панели на каросерията.

Тази VR10 сертификация означава, че куршуми с голям калибър не могат да проникнат през стъклото или панелите на купето. Освен балистичната защита, сертификатът включва и защита срещу взривове (ERV), като се гарантира безопасността на пътниците при определени видове странични взривове и атаки с ръчни гранати.

За постигане на това ниво се използват специални комбинации от материали, включително високоякостна стомана, кевлар и многослойно бронирано стъкло, които са проектирани да абсорбират и разсейват енергията от куршуми и експлозии.

Версията Guard разполага и с автоматичен пожарогасител, който може да гаси пламъци под автомобила и предния капак. S680 Guard 4Matic разполага и със система за аварийна циркулация на свеж въздух и е оборудван с цялостна предупредителна система и комуникационна система за комуникация с хора извън автомобила.

За затваряне на тежките врати, мобилният сейф осигурява електрическо заключване. Те могат да се отварят или затварят с натискане на бутон.

Този Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic е единственият S-клас с 6,0-литров V12 мотор. Този дванадесетцилиндров двигател има два турбокомпресора и произвежда 612 к.с. и 830 Нм въртящ момент.

Максималната скорост на версията Guard, която тежи 4,2 тона, е ограничена до 210 км/ч. Функции като трансмисията и окачването са модифицирани. Въпреки тези промени, Mercedes-Benz гарантира, че S680 Guard 4Matic предлага същото управление и комфорт като обикновената S-класа.