ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВАС отмени разпоредби, които уреждат възнаграждени...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22215350 www.24chasa.bg

Френският финансов министър очаква икономически растеж от 1 на сто тази година

1080
Ролан Лескюр СНИМКА: Екс/ @le_Parisien

Френският министър на финансите Ролан Лескюр очаква икономическият растеж на Франция да се ускори до 1 на сто тази година след 0,9 на сто през 2025 г. Това заяви Лескюр днес в интервю за телевизия Бе Еф Ем, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

„Тръгнахме добре“, каза той, добавяйки, че бюджетният дефицит ще отговаря на 5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната или дори по-малко.

Изказването на Лескюр идва ден, след като Франция най-накрая прие бюджета за 2026 г., тъй като двата вота на недоверие срещу правителството претърпяха неуспех.

Това предвещава период на относителна стабилност за правителството на премиера Себастиен Льокорню, което не се ползва с подкрепата на мнозинството в парламента.

Ролан Лескюр СНИМКА: Екс/ @le_Parisien

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)