Френският финансов министър очаква икономически растеж от 1 на сто тази година

Френският министър на финансите Ролан Лескюр очаква икономическият растеж на Франция да се ускори до 1 на сто тази година след 0,9 на сто през 2025 г. Това заяви Лескюр днес в интервю за телевизия Бе Еф Ем, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Тръгнахме добре“, каза той, добавяйки, че бюджетният дефицит ще отговаря на 5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната или дори по-малко.

Изказването на Лескюр идва ден, след като Франция най-накрая прие бюджета за 2026 г., тъй като двата вота на недоверие срещу правителството претърпяха неуспех.

Това предвещава период на относителна стабилност за правителството на премиера Себастиен Льокорню, което не се ползва с подкрепата на мнозинството в парламента.