Мария Луиш Албукерк: Европа трябва да запази контрола върху ключови технологии

„Европа трябва да запази контрола си върху „ключовите технологии, които лежат в основата и движат нашите икономики“, каза Албукерк на конференция по финтех регулаторни въпроси в Брюксел.

Европа се фокусира все повече върху „цифровия суверенитет, а зависимостта на компаниите от все по-изолиращите се САЩ е заплаха за икономиката и сигурността на Европа“, подчерта тя.