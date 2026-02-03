ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата с...

Мария Луиш Албукерк: Европа трябва да запази контрола върху ключови технологии

1896
Мария Луиш Албукерк Снимка: ЕП

Европа трябва да запази контрола си върху „ключовите технологии, които са в основата на икономиките в региона“, заяви днес еврокомисарят за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите Мария Луиш Албукерк,съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

„Европа трябва да запази контрола си върху „ключовите технологии, които лежат в основата и движат нашите икономики“, каза Албукерк на конференция по финтех регулаторни въпроси в Брюксел.

Европа се фокусира все повече върху „цифровия суверенитет, а зависимостта на компаниите от все по-изолиращите се САЩ е заплаха за икономиката и сигурността на Европа“, подчерта тя.

