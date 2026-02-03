Мъск обединява две от компаниите си

SpaceX на Илон Мъск поема контрола над неговия стартъп за изкуствен интелект xAI, като милиардерът продължава да обединява различните си бизнеси под една структура, пише Би Би Си.

SpaceX потвърди сделката за придобиване на xAI — по-малка компания, известна с чатбота Grok — като публикува меморандум от Мъск на своя уебсайт.

Финансовите условия не бяха официално разкрити, но източник, запознат със сделката, съобщи, че xAI е оценена на 125 млрд. долара, а SpaceX — на 1 трилион долара, което я прави най-ценната частна компания в света.

В меморандума си Мъск заявява, че обединението ще създаде „двигател за иновации", който ще събере под един покрив изкуствения интелект, ракетните технологии, космическия интернет и медиите.

xAI започва като част от социалната платформа X (бивш Twitter), след като Мъск я придоби през 2022 г., използвайки достъпа ѝ до текст и информация в реално време за обучение на AI модели. До пролетта на 2025 г. компанията вече е независимо регистрирана и е оценявана от инвеститорите по-високо от самата X.

Основният продукт на xAI е Grok — система, която неколкократно попада под обществено и регулаторно внимание заради функцията си за генериране на изображения. През последните седмици Европейската комисия и британският регулатор Ofcom започнаха разследвания срещу X поради опасения, че Grok е използван за създаване на сексуализирани изображения. През януари xAI заяви, че е наложила ограничения върху възможностите за редактиране на изображения.

Ема Уол, главен инвестиционен стратег в Hargreaves Lansdown, посочи, че Мъск е пазарен лидер в „две изключително гранични технологии" — изкуствения интелект и космическите изследвания. Тя отбеляза, че тъй като новото обединение е изцяло частно, то не е подложено на пазарен тест по начина, по който е Tesla — публично търгувана компания.

„Това, което виждаме заложено в тези оценки, е визия за десетилетия напред — да се изнасят енергия и енергийно производство в Космоса, както и центрове за данни", каза тя пред BBC Radio 4. Според Уол обаче потенциалните ползи няма да се усетят на Земята в следващите „10, 20 или 30 години".

Мащабното сливане идва след като миналия месец Tesla обяви инвестиция от 2 млрд. долара в xAI. Въпреки възраженията на някои акционери, които се противопоставиха на отклоняването на ресурси към друга компания на Мъск, Tesla продължи с инвестицията. При гласуване миналата година въздържалите се и гласувалите „против" надвишиха броя на одобрилите предложението.

Мъск заяви пред инвеститорите на Tesla, че вижда xAI като „диригент на оркестър", който ще координира фабриките на Tesla, използващи автономни роботи. Той също така обяви, че компанията ще прекрати производството на два автомобилни модела в полза на роботи — един от най-сериозните стратегически завои в историята ѝ.

Според Уол именно такива технологии Мъск ще се стреми да използва чрез новия тип „суперкомпания".

Съобщава се, че SpaceX работи и по планове за публично листване на акциите си. Емили Джън, старши анализатор в Pitchbook, каза, че сделката с xAI носи всички признаци на компания, подготвяща се за първично публично предлагане (IPO).

„Огромните разходи за изчислителна мощ, инфраструктура и енергия са причината да виждаме много от най-ценните стартъпи, подкрепяни от рисков капитал, като SpaceX, да се готвят за излизане на борсата", каза тя. „Консолидирането на компаниите преди IPO позволява на SpaceX да предложи на инвеститорите различна и капиталово по-ефективна история на растеж."

IPO (Initial Public Offering) е моментът, в който частна компания за първи път предлага свои акции за публична търговия на фондова борса.

В меморандума си Мъск подчертава, че според него Космосът е решението на енергийните предизвикателства, пред които са изправени AI компаниите.

„В дългосрочен план изкуственият интелект, базиран в Космоса, очевидно е единственият начин за мащабиране", пише той. По думите му непосредственият фокус ще бъде изстрелването на AI сателити от Земята.

„Възможностите, които ще отключим чрез изграждането на космически центрове за данни, ще финансират и направят възможни саморастящи бази на Луната, цяла цивилизация на Марс и в крайна сметка — разширяване във Вселената", добавя Мъск.

Към момента Neuralink и The Boring Company изглеждат единствените две по-малки компании на Мъск, които не са интегрирани в по-големите му бизнес структури.

xAI придоби социалната платформа X през март миналата година чрез сделка изцяло с акции, като Мъск заяви, че целта е да се „обединят данните, моделите, изчислителната мощ, разпространението и талантът".