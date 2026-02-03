ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Книга проследява вкусовете на папите през историят...

890 сметки в „Креди Сюис“ са свързани с нацисти

4160
"Креди сюис" Снимка: @CreditSuisse, Туитър

Разследване е установило 890 сметки в швейцарската банка „Креди сюис“ (Credit Suisse - вече част от Ю Би Ес) за потенциални връзки с нацисти. Това заяви американският сенатор Чък Грасли, цитиран от Ройтерс, преди днешното изслушване в правната комисия относно улесняването на Холокоста от страна на банките, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Тe включват неразкрити досега сметки от военно време на германското външно министерство, германска компания за производство на оръжие и германския Червен кръст, добави сенаторът. Той председателства комисията и следи разследването на „Креди сюис“ от години.

Ю Би Ес (UBS), която придоби „Креди сюис“ при спешно поглъщане през 2023 г., обяви миналата година, че „работи с бившия американски прокурор Нийл Барофски“, за да осветли свързаните с нацистите сметки, държани в бившия ѝ конкурент.

