"Бизнесът за Пловдив": Чакаме с месеци визи за работници от трети страни, а футболист бе уреден за часове

Как е възможно това да се случи при работодател, който е публично известен с натрупани и разсрочвани с години задължения към НАП, питат от сдружението

Сдружението с нестопанска цел "Бизнесът за Пловдив" повдига остро въпроса как за един футболист от трета страна е уредена виза за часове, а за внос на работници процедурата отнема месеци.

Писмото е адресирано до министрите Даниел Митов, Георг Георгиев, Борислав Гуцанов, както и до и.ф. шефа на ДАНС Деньо Денев.

Става въпрос за футболиста Хуан Перера – гражданин на държава извън Европейския съюз, който в рамките на един работен ден е получил виза тип D и право на работа.

Ето цялото писмо становище.

Сдружение „Бизнесът за Пловдив", представляващо десетки водещи компании от реалната икономика, изразява своето категорично възмущение от пореден публичен пример за двойни стандарти и избирателно прилагане на закона от страна на българската държавна администрация.

Повод за настоящото становище е публично известният случай с футболиста Хуан Перера – гражданин на държава извън Европейския съюз, който в рамките на един работен ден е получил:

виза тип D;

право на работа;

Нашите въпроси са прости, но изключително сериозни:

Как е възможно работник от трета държава да получи виза тип D и разрешение за работа в рамките на един ден, при положение че:

стандартната процедура трае месеци;

изисква множество проверки, съгласувания и нормативно определени срокове;

Как е възможно това да се случи при работодател, който е публично известен с:

натрупани и разсрочвани с години задължения към НАП;

хронични финансови затруднения;

На какво основание държавните институции са приоритизирали именно този конкретен случай?

В същото време – реалният бизнес

Докато за един футболен клуб процедурите се извършват светкавично, реалният бизнес в България:

плаща милиони левове данъци и осигуровки;

е изряден работодател;

създава работни места;

инвестира дългосрочно и устойчиво,

и въпреки това чака по 3, 4, 6 и повече месеца, за да получи абсолютно същите визи и разрешителни за работа за свои служители от трети държави.

В резултат на тези забавяния:

производствени линии спират;

договори се губят;

инвеститори се отказват;

България губи конкурентоспособност.

Това не е административен проблем. Това е институционален избор.

Когато:

за едни процедурите се ускоряват извънредно;

за други се бавят умишлено;

а правилата се прилагат избирателно,

това вече не е въпрос на административен капацитет, а на институционална воля.

В конкретния случай виждаме форма на пряка държавна помощ, предоставена чрез административно обслужване, която:

нарушава принципа на равнопоставеност;

поставя коректния бизнес в неравностойно положение;

подкопава доверието в държавните институции.

Сдружение „Бизнесът за Пловдив" настоява за:

1. Незабавна проверка, която да установи:

кой е разпоредил и ускорил съответните процедури;

по какъв ред и с какви мотиви това е било извършено.

2. Писмена обосновка, включваща:

защо стандартните законови срокове не са били приложени;

защо работодател с публично известни задължения е бил третиран приоритетно.

3. Ясни и публични правила, които:

да се прилагат еднакво спрямо всички работодатели;

да не зависят от име, влияние или институционален „чадър".

Българският бизнес не иска привилегии. Той иска справедливост, предвидимост и еднакви правила за всички. Защото държава, която обслужва избирателно, не е партньор на бизнеса – тя е пречка за неговото развитие.

С уважение,

СНЦ „Бизнесът за Пловдив"