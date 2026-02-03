Шеф в БНТ за гласуването на "Евровизия": Няма нито един отчетен нелегитимен глас

Няма нито един отчетен нелегитимен глас в гласуването на националната селекция за "Евровизия". Това заяви Антон Андонов – член на Управителния съвет на БНТ.

Той поясни и че от един IP адрес е отчетен само един глас.

Андонов призна, че в БНТ е имало притеснения около колебанието на Дара за участието ѝ в "Евровизия", но подчерта, че крайното ѝ решение е правилно.

"Радваме се, че тя взе може би най-доброто решение за всички и вярваме, че ще постигне огромен успех на финалите във Виена", допълни той.

Андонов обясни, че всички артисти в националната селекция са били достойни представители и подбрани по обективни критерии.

"Всички участници бяха избрани от топ 40 на най-излъчваните български артисти в класацията на ПРОФОН. Към тази класация прибавихме данни за най-стриймваните и добре представящите се в социалните мрежи артисти", обясни той.

Според него за първи път от години насам селекцията е събрала толкова силен и актуален набор от изпълнители и актуални звезди.

"Може би за първи път имаме толкова силен набор от артисти, толкова добра конкурентна среда, в която се случваше националната селекция и толкова актуални топ звезди, които мисля, че не са събрали в последните години в телевизионна програма и подобен музикален формат никъде", каза Андонов пред БНТ.

По отношение на критиките за тежестта на журито и зрителския вот, той подчерта, че процесът е бил прозрачен и добре контролиран.

"Организацията на националната селекция беше такава, че освен зрителския вот имахме 10 души жури, които от една страна пазихме в абсолютна тайна и за участници, и за зрители с цел да не бъдат атакувани. От друга страна, ние ги разделихме в две петиции, именно за това журито от първата седмица, когато стане ясно кое е, да не бъде контрактувано с различни предложения и с идеи. Даже тук ще си позволя да кажа, че много благодаря на всички професионалисти, които се включиха в журито, някои от които дори платиха известна тежка цена. Да не кажа, че и наистина пострадаха допълнително след самото излъчване на полуфинала."

Ако някой има желание да направи организация, с която да пробие и зрителския вот и оценките на журито, то той трябва да инвестира такива средства, че всъщност ще му е абсолютно неизгодно от една страна. А от друга страна би било много по-лесно да дойде и да предложи да се включи в "Евровизия" по начин, по който се случи предишни години, когато силен продуцент застана зад Виктория, например", обясни Андонов.

Андонов съобщи още, че е имало опити за дискредитиране на зрителския вот от китайски ботове.

"Нашият IT екип успя да филтрира над милион и половина гласове от китайски ботове - опити, заявки за достигането до сайта от китайски ботове, което вероятно беше опит да се дискредитира вота. Нито един от тези опити не е бил зачетен и няма нито един нелегитимен глас, който да е бил отчетен", категоричен беше той.

Според него, въпреки критиките в социалните мрежи, международната реакция към финала на националната селекция е била изключително положителна.