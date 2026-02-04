Volkswagen дава възможност на работниците да се пенсионират на 57 години!

Volkswagen откри програма за краткосрочно работно време преди пенсиониране за поколението, родено през 1969 г.

От 26 януари 2026 г. засегнатите служители могат да кандидатстват за пенсиониране на 57-годишна възраст - десет години преди законоустановената възраст за пенсиониране. Решението е централна част от стратегията на компанията за съкращаване на около 35 000 работни места в Германия до 2030 г. Подобни разпоредби вече се подготвят за поколението, родено през 1970 г.

Работата с намалено работно време преди пенсиониране е инструмент, който Volkswagen използва, за да улесни социално приемливите преходи към пенсиониране. За служителите, родени през 1969 г., компанията предлага атрактивни условия, които надхвърлят далеч законовите стандарти. Такива служители получават добавка към заплатата до 95 процента от предишната им нетна заплата. Компанията също така доплаща задължителните пенсионни осигуровки до 100 процента и компенсира половината от разликата в пенсиите, създадена от ранното пенсиониране доживот.

Подобни правила важат и за хора с тежки увреждания, родени през 1970 г. Използването на опцията за ранно пенсиониране е на доброволна основа. VW смята, че около 70 процента от обхванатите работници ще се възползват от тази възможност. Цифрата от над 20 000 служители от 1969 до 1975 г. предлага голям потенциал за социално приемлив преход.