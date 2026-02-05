ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Volvo предупреди собствениците на електромобили да не ги зареждат повече от 70%

Георги Луканов

[email protected]

Електричееският кросоувър Volvo EX30. Снимка: Volvo

Собствениците на версиите Single Motor Extended Range и Twin Motor Performance на Volvo EX30 са посъветвани да не оставят автомобилите си без надзор, докато се зареждат на закрито или в покрити помещения, поради риск от пожар в акумулатора.

На шофьорите на такива версии, произведени между 2024 и 2026 г., е било казано, че зареждането на батерията над този праг може да доведе до прегряване , което в редки случаи може да причини пожар.

Volvo е открила проблем с прегряване на батерийните клетки във версиите на електрическото превозно средство с по-дълъг пробег, които използват пакет от 69 kWh, съставен от никелови, манганови и кобалтови модули.

Прегряването на клетките може да причини пожар, който се разпространява към останалата част от пакета, потенциално подпалвайки целия автомобил.

Електричееският кросоувър Volvo EX30. Снимка: Volvo
