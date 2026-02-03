Еврото закръгли нагоре цени в услугите и ресторантите, храната леко поскъпва (Обзор, графика)

Годишната инфлация през януари се сви от 5 на 3,6%, а месечната е само 0,7 на сто

Инфлацията през първия месец, в който разплащанията у нас се извършваха и в евро, се оказа близо два пъти по-ниска в сравнение с миналия януари - само 0,7%, а година по-рано бе 2%. А от 5 на сто през декември годишното поскъпване през януари се е свило до 3,6%. Това показват експресните данни, които НСИ вече ще публикува още в първите дни на следващия месец, както се прави във всички страни от еврозоната. Данните са на базата на 90% от отчетените цени, а окончателните ще се появят в средата на февруари.

Цифрите показват, че най-големите опасения - че търговците на храни ще се възползват от еврото, за да вдигнат цените, изобщо не се оправдаха. Това бе направено предимно от фирмите, предлагащи услуги, развлечения и грижи за здравето и външния вид, съобщи председателят на НСИ Атанас Атанасов.

Например най-голям едномесечен ръст на цените е засечен при услугите за домакинствата от рода на почистване и ремонти - цели 12,6%.

От преминаването към еврото са се възползвали и религиозните институции, които

са надули с почти 10% таксите

за кръщенета, венчавки и погребения, фирмите, предлагащи поправки, извънболнични и рехабилитационни услуги, паркингите и други такива.

Единствените храни, чиито цени нарастваат по-видимо, са плодните зеленчуци от рода на червен и зелен пипер, тиквички - с 11,9% спрямо декември.

Драстичното увеличение на цената на златото през миналата година е довело до поскъпване на бижутата с нови 5% само през януари, а за последната година цените им са се вдигнали с 35%.

Според шефа на НСИ фризьорските услуги са поскъпнали с 18% за последните 12 месеца, съществено

увеличение има и на цените на фитнесите,

на електроуредите, свързани с личната хигиена и разкрасяване, и изобщо на стоки и услуги, които се отнасят до свободното време. (Виж инфографиката.)

За пореден път сметките в заведенията за хранене растат с повече, отколкото е поскъпването на храната. През януари хранителните стоки са скочили с 1 процент, а ресторантите - с 1,6%. Столовете за хранене в училища, университети и детски градини дори са вдигнали цените с 4%.

НАП е извършила през януари над 6 хиляди проверки на търговци и е издала 70 наказателни постановления на стойност 196 хил. евро. Отделно Комисията за защита на потребителите е проверила 288 обекта. Шефът ѝ Александър Колячев каза, че често вдигането на цените на стоките

е свързано с по-високите доставни цени,

какъвто е случаят с аптеките, но тъй като комисията няма правомощия по отношение на тях, е докладвала случаите на други институции. БАБХ пък е извършила 215 проверки на храни от малката потребителска кошница, които са завършили с 5 предписания.

Статистиката ще казва колко струват и наркотиците

С влизането на България в еврозоната статистиката променя и допълва набора от стоки и услуги, чиито цени ще се следят. От данните за януари личи, че обект на интерес вече са и наркотиците, само че позицията стои празна в таблиците. Тя е в една и съща графа с алкохола и тютюневите изделия.

От НСИ обясниха, че данните за наркотиците ще се вземат от МВР. Мястото засега е празно, защото няма с какво да се сравнят настоящите цени, едва в данните за февруари ще се появи индекс с колко са поскъпнали.

Ще се дават сведения и за цените на хазарта. Новите данни са далеч по-подробни от досегашните и има много повече разбивки в различните категории. Експресните данни се упражняват в статистиката от няколко месеца и се оказало, че разминаването между тях и окончателните е пренебрежимо малко.