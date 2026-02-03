Путин: Инфлацията се ускори до 6,4 на сто, но това няма да е за дълго

Инфлацията в началото на 2026 г. се е ускорила незначително заради пренастройването на данъчната система, но този ефект се очаква да бъде временен. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин по време на първото за годината заседание по икономическите въпроси, цитиран от ТАСС, съобщи БТА.

„В началото на текущата година инфлацията наистина се ускори леко: към 26 януари тя възлизаше на 6,4 на сто на годишна база", посочи държавният глава. По думите му това развитие е било очаквано, включително във връзка с преструктурирането на данъчната система и увеличаването на данъка върху добавената стойност. „Влиянието на тези промени върху цените ще бъде краткосрочно", подчерта Путин. Президентът очаква в края на годината инфлацията да се забави до 5 на сто.

По време на заседанието руският президент съобщи още, че брутният вътрешен продукт на Русия е нараснал с 1 на сто през 2025 г. „По резултатите от миналата година БВП на Русия се увеличи с един процент. Това е по-ниско от динамиката, наблюдавана по-рано, и ние добре осъзнаваме това", каза той.

Путин предложи да бъдат обсъдени предварителните резултати от развитието на националната икономика, както и прогнозите за бъдещето с оглед на текущите вътрешни и външни фактори. „Нека анализираме подробно механизмите за постигане на нашите цели в икономическата сфера и подкрепата за растежа, необходим за уверено и динамично развитие на страната", заяви руският лидер.

Президентът акцентира върху необходимостта от повишаване на ефективността на икономиката чрез създаването на съвременни и добре платени работни места. „Важно е да подобрим структурата на заетостта, като създаваме модерни работни места в сектори с висока производителност на труда", посочи той.

Повишаването на производителността на труда е приоритет, особено на фона на недостига на кадри в редица отрасли, подчерта Путин. Според него това изисква по-активно внедряване на автоматизирани системи, индустриални роботи, цифрови платформи и решения в областта на изкуствения интелект.