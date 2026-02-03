ЕС търси сътрудничество със САЩ за редкоземните елементи, за да намалят зависимостта от Китай

Представители на Европейския съюз заминават утре за САЩ с надеждата да постигнат споразумение с администрацията на президента Доналд Тръмп в областта на редкоземните елементи – критични суровини, от съществено значение за промишлеността, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Европейският комисар по индустриалната стратегия Стефан Сежурне ще представлява ЕС в преговорите, организирани от държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон, на които ще присъстват и други държави, търсещи начин да намалят зависимостта си от Китай.

ЕС се стреми да координира действията си със САЩ, за да се избегне неконтролирана конкуренция в чужбина, например в Австралия - страна с богати природни ресурси. „Трябва да гарантираме, че не се конкурираме (със САЩ) за едни и същи ресурси и когато работим по взаимни проекти, да намерим начини да се допълваме взаимно“, подчерта представител на Европейската комисия.

ЕК се надява също да възстанови добрия тон с Вашингтон след напрежението около Гренландия – автономната датска територия, към която Доналд Тръмп проявяваше интерес.

По отношение на редкоземните елементи Брюксел се надява първо на съвместна декларация със САЩ, а на по-късен етап и на по-формално споразумение.

По време на кризата, причинена от пандемията от КОВИД-19, Европа отчете, че е уязвима от зависимостта си от критични суровини, внасяни от Китай, което може да блокира веригите ѝ за доставки. Оттогава ЕС търси нови партньори и вече е подписал споразумения с Япония, Австралия и Канада.

Редкоземните елементи са от съществено значение за редица сектори на икономиката, особено за автомобилната индустрия, възобновяемите енергийни източници, дигиталните технологии и отбраната. Те се използват в производството на мощни магнити, катализатори и електронни компоненти.

Китай, който притежава по-голямата част от световните запаси на тези критични суровини, не само доминира в добива, но почти е монополист и в рафинирането им. Пекин упражнява подобен контрол и върху някои стратегически метали, като галий, използван в полупроводниците.

Преди две години Европа прие закон, целящ да обезпечи собствените ѝ доставки на тези суровини. Днес ЕС е притиснат между Китай, който засилва ограниченията върху износа на редкоземни елементи, и САЩ, които сключват двустранни споразумения, за да осигурят собствените си доставки.

Вчера Европейска сметна палата (ЕСП) публикува доклад, в който отчита, че усилията на ЕС за диверсификация на вноса на метали и минерали, ключови за технологиите, отбраната и енергийния преход, „все още не са довели до осезаеми резултати“.

Европейската сметна палата посочва, че и стратегическите партньорства на ЕС с трети държави за осигуряване на суровини засега не показват видими резултати. През последните пет години ЕС е подписал 14 подобни споразумения, като седем от тях са с държави с ниски показатели за качество на управлението.

Темата придобива допълнителна значимост на фона на намеренията на Съединените щати да създадат стратегически запас от критични минерали с начален капитал от 12 милиарда долара, обявени от представител на администрацията на президента Доналд Тръмп.