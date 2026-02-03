Европейските борси закриха без съществена промяна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на водещите европейски фондови борси закриха днешната сесия без съществена промяна, след като глобалните пазари се успокоиха след краткотрайните разпродажби на криптовалути и благородни метали, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Акциите на миннодобивните компании водеха ръстовете, като подиндексът на суровинните компании Basic Resources се повиши с близо 4 на сто, след като цените на благородните метали се възстановиха от историческия си спад.

Във Франкфурт DAX се понижи с 22,17 пункта или 0,09 на сто до 24 775,35 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна с 1,67 пункта или 0,02 на сто до 8179,5 пункта.

Лондонският FTSE 100 изгуби 26,97 пункта или 0,26 на сто до 10 314,59 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 прибави 0,62 пункта или 0,1 на сто до 617,93 пункта.

Глобалните пазари показаха по-спокойна динамика след няколко дни на силна волатилност, когато златото, среброто и биткойн поевтиняха рязко в края на миналата седмица. В понеделник обаче цените на благородните метали отново тръгнаха нагоре.

Листнатите в Лондон минни гиганти отчетоха силни ръстове днес. „Англо Америкън“ (Anglo American) поведе индекса FTSE 100, като книжата на компанията поскъпнаха с приблизително 7,3 на сто. Акциите на „Рио Тинто“ (Rio Tinto) и „Антофагаста“ (Antofagasta) прибавиха съответно 3,5 и 6,3 на сто към стойността си.

Книжата на миннодобивния гигант „Фреснийо“ (Fresnillo) – най-големият производител на сребро в света, поскъпнаха с 6,4 на сто.

Сред корпоративните новини впечатление направи решение на американски съдия в понеделник, че датската компания за офшорна вятърна енергия „Йорстед“ (Orsted) може да поднови проекта си за изграждане на офшорния вятърен парк „Сънрайз Уинд“ (Sunrise Wind) край бреговете на Ню Йорк, който беше спрян от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Решението означава, че строежите на всички пет офшорни вятърни проекта, временно замразени от Белия дом, могат да продължат, което нанася удар по усилията на президентската администрация да ограничи развитието на вятърната енергия. Акциите на „Йорстед“ поевтиняха с 0,6 на сто.