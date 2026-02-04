Мексико се съгласи да доставя по-предвидимо количество вода на САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мексико и САЩ обявиха, че са постигнали споразумение, съгласно което Мексико ще доставя минимално количество вода годишно на САЩ, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Президентът Доналд Тръмп заплаши, че ще увеличи митата с 5% върху мексиканския внос, ако Мексико не доставя повече вода. Двете страни преговаряха по въпроса в продължение на месеци.

Съгласно новото споразумение Мексико ще доставя най-малко 350 000 акра-фута вода (1 акър-фут е равен на 1 233,48 куб.м. ) на САЩ всяка година през текущия петгодишен цикъл.

Ангажиментът на Мексико за минимално годишно количество доставки на вода е промяна в сравнение с изискванията на Договора за водата от 1944 г.

Съгласно съществуващия договор Мексико трябва да доставя 1,75 милиона акра-фута вода на САЩ от шест притока на всеки пет години. Средното годишно количество е 350 000 акра-фута, но САЩ се оплакват, че Мексико натрупва дълг за вода през първите години от цикъла, което засяга фермерите в Тексас, преди в крайна сметка да изпълни изискванията на договора.

В замяна на това САЩ дават на Мексико дори повече вода от други водни източници, разположени по-далеч на запад по общата им граница.

Споразумението, постигнато между правителствата, ще изравни тези доставки от Мексико.

Министерствата на външните работи, околната среда и земеделието на Мексико потвърдиха споразумението със САЩ в изявление, но без да посочват договореното количество.

Споразумението бе сключено след телефонен разговор миналата седмица между Тръмп и мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум.

През декември Шейнбаум заяви, че Мексико ще изпрати повече вода, за да покрие съществуващия дълг.