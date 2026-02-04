"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа пакет от закони за бюджетни разходи, с което сложи край на частичното спиране на работата на правителството, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Камарата на представителите беше одобрила пакета с малка разлика в гласовете. Горната камара на американския Конгрес, Сенатът, вече беше дала одобрението си.

Одобрението на бюджетния пакет осигурява финансиране за по-голямата част от държавния апарат до края на септември, с изключение на министерството на вътрешната сигурност. Пакетът предвижда само временно преходно финансиране за министерството като компромисно решение.

Сред неговите отговорности са и спорните операции на федералните агенции, насочени срещу мигрантите. Финансирането изтича следващия петък.

Президентът призова за бързи действия в понеделник, като написа в "Трут Соушъл", че ще подпише "незабавно" закона, след като той бъде приет от Конгреса.

Спирането на работата на правителството, което продължи четири дни, беше второто по време на втория мандат на Тръмп и значително по-кратко от предишното, което приключи през ноември след 43 дни – най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ.

Последните бюджетни проблеми следват фаталното застрелване на двама американски граждани в Минеаполис по време на агресивна депортация, наложена от администрацията на Тръмп.

Това предизвика призиви от демократите в Сената да блокират бюджетните законопроекти, тъй като те съдържаха финансиране за Агенция за имиграционен и митнически надзор (ICE), която е подчинена на ;инистерството на вътрешната сигурност.