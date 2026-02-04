Златото и среброто отново поскъпват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Котировките на златото и среброто отново поеха нагоре след пониженията, отчетени през последните дни, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Инвеститорите продължавта да прехвърлят средства към активи, оценявани като сигурни убежища, на фона на притесненията, породени от геополитическото напрежение, по-слабия долар и несигурността в митническата политика.

Златото поскъпна с 3,20 на сто до 5092,90 долара за троунция към 9:50 ч. българско време след максимума от 5111 д. по-рано в сесията на борсата "Комекс" (Comex).

Среброто се търгува за 89,640 д. за тройунция или нагоре със 7,61 на сто след максимум от 90,435 д. за деня.