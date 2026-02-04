ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/biznes/article/22221728 www.24chasa.bg

Златото и среброто отново поскъпват

Котировките на златото и среброто отново поеха нагоре след пониженията, отчетени през последните дни, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Инвеститорите продължавта да прехвърлят средства към активи, оценявани като сигурни убежища, на фона на притесненията, породени от геополитическото напрежение, по-слабия долар и несигурността в митническата политика.

Златото поскъпна с 3,20 на сто до 5092,90 долара за троунция към 9:50 ч. българско време след максимума от 5111 д. по-рано в сесията на борсата "Комекс" (Comex).

Среброто се търгува за 89,640 д. за тройунция или нагоре със 7,61 на сто след максимум от 90,435 д. за деня.

