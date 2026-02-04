През 2025 г. в Китай разполагаемият доход на глава от населението на фермерите отчита ръст от 6%

На днешната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет бе представена ситуацията за укрепването на модернизацията на селското стопанство и селските райони и насърчаването на съживяването им, съобщи КМГ.

На пресконференцията бе съобщено, че през 2025 година доходите на фермерите продължават да растат, като разполагаемият доход на глава от населението достигна 24 456 юана, което е реално увеличение от 6% спрямо предходната година, а съотношението на доходите на градските и селските жители се е стеснило от 2.56:1 през 2020 г. на 2.31:1. Условията на живот на фермерите, сред които са достъп до храна, облекло, жилища и транспорт продължават да се подобряват.

През изминалата година постиженията в облекчаването на бедността продължиха да се консолидират и разширяват. Темпът на растеж на разполагаемия доход на глава от населението на фермерите в окръзите за облекчаване на бедността продължава да бъде по-висок от националната средна стойност.