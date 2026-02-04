Петият сезон на „Ергенът“ стартира на 17 февруари

Един от най-гледаните и обсъждани риалити формати в България – „Ергенът" – се завръща с пети сезон в ефира на bTV. Премиерата на романтичната приказка е на 17 февруари, когато започва приключението за тримата ергени – Крис, Стоян и Марин и дамите, с които те ще имат възможност да се опознаят и да се изберат взаимно.

Любовното приключение в новия сезон на „Ергенът" ще започне още тук в София, когато на специално организирани бързи срещи, близки на Крис, Стоян и Марин ще се запознаят с дамите, които са отправили своя поглед към всеки един от ергените. Кулминацията в този процес на взаимно опознаване ще бъде елегантен и романтичен бал в София. Там момичетата ще заявят своя интерес и ще се срещнат на живо с ергените. Само онези, при които има взаимно привличане, ще се отправят към Шри Ланка, където любовните истории ще се развиват сред красиви пейзажи и вдъхновяващи гледки.

Неслучайно екзотична Азия за втора поредна година ще посрещне участниците в българската версия на „Ергенът". Вдъхновена от философията на будизма, която не говори за „търсене на любов", а за даване на любов, Шри Ланка е готова за истинска романтика, автентични емоции и нов подход към любовта.