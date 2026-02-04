ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Туристически гаранционен фонд ще пази клиенти при фалит на туроператор

Министър Мирослав Боршош лично дойде в парламента, за да защити новите промени. Снимка: Велислав Николов

 Създаването на туристически гаранционен фонд, който да покрива разходите на потребителите при фалит на туроператор, включително за репатриране, приеха депутатите на първо четене. Промените в Закона за туризма са внесени от депутати от БСП-ОЛ, ИТН и ГЕРБ-СДС и минаха с 110 гласа "за". 

Министърът на туризма Мирослав Боршош заяви, че промените имат за цел да защити потребителите, без да натоварва излишно бизнеса. Създаването на този фонд е съвместна работа на държавата и бранша, като са взети предвид предложенията на всички заинтересовани страни.

Предвижда се туроператорите да внасят определен процент от оборота си във фонда. Обсъжданият вариант за момента е вноската да бъде до 1% от оборотите на туроператорите, но точният ѝ размер ще се уточни допълнително. Тази схема вече се прилага в редица европейски държави като Белгия, Германия и Нидерландия.

"Най-сетне, след 5 години, някой се погрижи за пътуващия българин. Аз като министър заварих този законопроект в безобразно състояние. След десетки заседания, работна група, обсъждане в ресорната комисия, той вече е факт. Това е изключителен успех на този парламент", каза министър Боршош. 

Министър Мирослав Боршош лично дойде в парламента, за да защити новите промени.

