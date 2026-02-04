Туристически гаранционен фонд ще пази клиенти при фалит на туроператор

Създаването на туристически гаранционен фонд, който да покрива разходите на потребителите при фалит на туроператор, включително за репатриране, приеха депутатите на първо четене. Промените в Закона за туризма са внесени от депутати от БСП-ОЛ, ИТН и ГЕРБ-СДС и минаха с 110 гласа "за".

Министърът на туризма Мирослав Боршош заяви, че промените имат за цел да защити потребителите, без да натоварва излишно бизнеса. Създаването на този фонд е съвместна работа на държавата и бранша, като са взети предвид предложенията на всички заинтересовани страни.

Предвижда се туроператорите да внасят определен процент от оборота си във фонда. Обсъжданият вариант за момента е вноската да бъде до 1% от оборотите на туроператорите, но точният ѝ размер ще се уточни допълнително. Тази схема вече се прилага в редица европейски държави като Белгия, Германия и Нидерландия.

"Най-сетне, след 5 години, някой се погрижи за пътуващия българин. Аз като министър заварих този законопроект в безобразно състояние. След десетки заседания, работна група, обсъждане в ресорната комисия, той вече е факт. Това е изключителен успех на този парламент", каза министър Боршош.