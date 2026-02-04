В САЩ съдят производителите на гуми за масово отравяне на сьомга

Над десет водещи производители на гуми се явиха в съда в Сан Франциско тази седмица, за да отговорят на обвинения в замърсяване на реки с химическа добавка от автомобилните гуми.

Химикалът се свързва голямо отравяне на сьомга по западното крайбрежие на САЩ. Делото е заведено от коалиция от рибари и риболовни организации, с подкрепата на екологичната група Earthjustice. Те твърдят, че токсичното вещество, отделяно при износването на гумите, попада в реки и потоци чрез дъждовната вода, където представлява заплаха за сьомгата от Аляска до Калифорния.

Автомобилните компании се опитаха да прекратят делото през 2023 г., но федерален съдия отхвърли искането им. В основата на делото е добавката 6PPD, която се използва от десетилетия за защита на гумите от напукване. Производителите смятат веществото за съществено за осигуряване на безопасността и дълготрайността на гумите.

С течение на времето обаче 6PPD се превръща в 6PPD-хинон, който се просмуква в повърхностните води през пътните настилки. След години на разследване на необясними смъртни случаи на сьомга, това съединение се очертава като основен заподозрян. Няколко научни изследвания показват, че 6PPD-хинонът е изключително токсичен за определени видове риби, дори в много малки количества.

Ученият Едуард Колодзей свидетелства в съда в понеделник, че 100 нанограма могат да бъдат достатъчни, за да убият риба. Той твърди, че потенциалната токсичност на гумите на една кола теоретично може да засегне милиони бройки сьомга.

Производителите на гуми оспорват това тълкуване. Адвокатите им наричат ​​делото тесногръдо и спекулативно.

Производителите на гуми твърдят, че в момента няма алтернатива на 6PPD, която да предлага същото ниво на защита при проектирането и производството на гуми.

Забраната би могла сериозно да наруши световното производство на гуми, с последици за безопасността на движението по пътищата и веригите за доставки. Освен това производителите предупреждават за риска заместващото вещество в крайна сметка да бъде още по-вредно за околната среда. Случаят се разглежда като значителен тест за отговорността на индустрията за косвени екологични щети. Решението може да има дългосрочни последици за производството на гуми и защитата на чувствителни екосистеми.