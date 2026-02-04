С две реформи в последните дни на кабинета Караджов осигурява плащанията за новите влакове за 734 млн. евро

Правителството прие Закона за обществения транспорт и го изпраща в парламента

Възложи на вицепремиера Гроздан Караджов да подпише договор за обществен жп превоз на пътници с БДЖ и с "Ивкони"

Законът за обществения транспорт, който изисква национална транспортна схема, съгласуване на разписанията на влак, автобус и самолет, единен електронен билет и други важни реформи в транспортната система, прие кабинетът днес, на едно от последните си заседание. Утре законопроектът ще бъде внесен в парламента.

С тази реформа се осигурява четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, след заседанието на кабинета. Той каза още, че това е първият законопроект, който изисква разработване на национална транспортна схема, в която водещи са железниците и разписанията на автобуси, самолети, кораби ще се равняват по нея. Прикачванията ще са с минимално време на изчакване. Ще се изисква три транспортни връзки дневно до всяко населено място.

Законопроектът въвежда единен електронен билет за цялото пътуване, независимо дали ще се изпълни с влак, автобус и самолет. Въвежда се и клирингова система на разплащане, която ще раздели адекватно парите от общия електронен билет между различните превозвачи.

Караджов каза още, че и нас няма транспортна система, а по-скоро транспортен хаос. Припомни, че до 738 населени места няма никакъв транспорт, до 611 има формален, което означава също никакъв, само до 61 има адекватни транспортни връзки.

Заяви, че се налага хората от селата да ходят до общинският център пеша или с личните си коли.

Той са надява парламентът да приеме законопроекта и най-после да се излезе от този хаос.

Днес кабинетът възложи още на министър Караджов да подпише договорите за обществен жп превоз на пътници с "БДЖ - Пътнически превози" и с "Ивкони Експрес". Той заяви, че това ще стане до седмица. Както "24 часа" е писал пред ноември бяха класирани участниците в процедурата за превоз на пътници с влак за 12 години с подпомагане от държавата с 1,4 млрд. евро. За западния лот, който обхваща 75% от превозите, е класирана "БДЖ - Пътнически превози", а за северния и южния регион, с обем на превозите от 14 и 11%, избраният превозвач е "Ивкони Експрес".

Либерализацията на пътническите жп превози също е изискване по плана за възстановяване и условие за петото плащане.

Караджов припомни, че ако тези две реформи не се случат, до ще се загубят парите за новите влакове. Европейската комисия удвои инвестицията в тях на 734 млн. евро, каза още вицепремиерът.