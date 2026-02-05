Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), национално представителната работодателска организация в страната, приветства Wolt като свой нов член. Тази стъпка засилва диалога между бизнес общността и компаниите, които движат дигиталната трансформация, и отразява дългосрочния ангажимент на Wolt към бизнес средата и икономическото развитие на България от навлизането ѝ на местния пазар през 2025 г.

Като технологична компания, основана в Хелзинки, Wolt изгражда водеща платформа за местна търговия, която свързва потребителите с ресторанти, супермаркети, търговци на дребно и куриерски партньори. Оперираща в над 30 държави и повече от 1 000 града по света и част от семейството на DoorDash, Wolt носи глобално ноу-хау, формирано от над 700 милиона доставени поръчки, повече от 40 милиона клиенти, 150 000 търговски партньори и 450 000 куриерски партньори в световен мащаб през последното десетилетие. В България компанията прилага този опит в подкрепа на местната търговия и дигитализацията на малките и средните предприятия чрез цифрови инструменти, които помагат на търговските партньори да разширяват обхвата си и да растат чрез съвременни екомерс канали.

„КРИБ обединява компании, които играят ключова роля за оформянето на икономическата среда в България. Радваме се да приветстваме Wolt като наш член, особено в момент, когато дигитализацията и иновациите стават все по-ключови за конкурентоспособността на различните сектори“, каза заместник-изпълнителният директор на КРИБ Боян Николаев. „Международният опит на Wolt и техният силен локален фокус могат да допринесат с ценни гледни точки в бизнес диалога за дигиталната търговия, трансформацията на пазара на труда и предвидими, насърчаващи иновациите политики.“

Wolt оперира в България от юни 2025 г. и вече е активна в пет града – София, Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград – с планове за продължаващо разширяване. Освен доставки от ресторанти платформата добавя редица вертикали като хранителни стоки, ритейл, продукти от първа необходимост и стоки за домашни любимци, подкрепяйки местния бизнес и подобрявайки удобството в ежедневието на потребителите.

„От самото начало нашата амбиция в България е да бъдем повече от услуга за доставки“, каза Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България. „Припознаваме се като платформа за местна търговия и конструктивен партньор в по-широкия икономически диалог. Членството в КРИБ е естествена стъпка – то ни дава възможност да споделяме международен опит, като същевременно допринасяме за политики, които подкрепят иновациите, инвестициите и доверието в дигиталните услуги.“

Чрез членството си в КРИБ Wolt цели да действа като конструктивен социален партньор, да допринася с експертиза в областта на дигитализацията и платформената икономика, да подкрепя предвидими и насърчаващи иновациите политики и да участва в открит, базиран на факти, диалог за бъдещето на пазара на труда, насърчавайки балансирани и устойчиви подходи, които работят в интерес на всички заинтересовани страни.