Караджов: остров Св. Кирик и Юлита е станал пущинак

1272
Вицепремиерът Караджов показва снимки на занемарения остров Св. Кирик и Юлита

Остров Св. Кирик и Юлита е станал пущинак, откакто е прехвърлен на Министерството на културата преди 15 години. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в отговор на въпрос  за несъгласието на културното ведомство с предоставяне на управлението на кейовата стена и прилежащата зона  на неговото ведомство и на Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура". 

Той уточни, че не иска да разстройва журналистите, но извади снимки, за да покаже в какво се е превърнал за 15 г. запустелият остров и рушащите се сгради. "Това е трагично", реагира още министърът. "Най-лошото е, че не може да се използва кейовата стена и местата за приставане на корабите. Те са станали опасни, защото за 15 години са се разрушили". 

Караджов уточни, че няма никаква законова възможност Министерството на  културата да оправя кейови стени и да стопанисва подобни пространства, ето защо решението взето някога е било погрешно.  

 По думите му мярката цели възстановяване и безопасна експлоатация на силно занемарената инфраструктура и няма връзка с частни интереси.  Той заяви още, че Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" ще поеме кейовата стена и прилежащата зона за обществен достъп и да ги превърне в това, в което са превърнати редица подобни кейови пространство в България - такова е маринната в Бургас, даде пример още с Гърция, Италия, Испания. Той заяви още, че самото корабче на археолозите нямало къде да домува.  

