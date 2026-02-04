ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама българи са задържани с 8 овце близо до грани...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22224410 www.24chasa.bg

Украйна получи първа доставка на американски втечнен природен газ за 2026 г.

1356
Пренос на природен газ Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Украйна е получила първата доставка на американски втечнен природен газ за 2026 г. Това обяви в социалната мрежа „Фейсбук“ (Facebook) Сергий Корецки, главен изпълнителен директор на държавната енергийна компания „Нафтогаз“, предаде Украинформ. „Нафтогаз“ е внесла около 100 млн. куб. метра втечнен природен газ от САЩ през Полша, уточни Корецки, съобщава БТА.

„Първата доставка на американски втечнен природен газ за 2026 г. вече е в Украйна. Тя бе осъществена в партньорство с полската държавна компания „Орлен“ (Orlen). Газът бе разтоварен на терминала в пристанищния град Свиноуйшче в края на януари и влезе в газопреносната система на Украйна“, написа Корецки.

Той посочи, че обемът е достатъчен за снабдяване на около 700 000 домакинства за един месец.

По думите му Украйна планира през 2026 г. да внесе общо до 1 млрд. куб. метра втечнен природен газ от САЩ. „Работим системно с международни партньори, за да осигурим стабилни енергийни доставки за страната, включително през зимата, въпреки продължаващите атаки срещу газовата и енергийната инфраструктура“, добави Корецки.

„Нафтогаз“ е внесла 5,7 милиарда кубически метра газ през 2025 г., за да осигури доставките, необходими за отоплителния сезон, посочи енергийната компания.

Пренос на природен газ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)