Украйна получи първа доставка на американски втечнен природен газ за 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна е получила първата доставка на американски втечнен природен газ за 2026 г. Това обяви в социалната мрежа „Фейсбук“ (Facebook) Сергий Корецки, главен изпълнителен директор на държавната енергийна компания „Нафтогаз“, предаде Украинформ. „Нафтогаз“ е внесла около 100 млн. куб. метра втечнен природен газ от САЩ през Полша, уточни Корецки, съобщава БТА.

„Първата доставка на американски втечнен природен газ за 2026 г. вече е в Украйна. Тя бе осъществена в партньорство с полската държавна компания „Орлен“ (Orlen). Газът бе разтоварен на терминала в пристанищния град Свиноуйшче в края на януари и влезе в газопреносната система на Украйна“, написа Корецки.

Той посочи, че обемът е достатъчен за снабдяване на около 700 000 домакинства за един месец.

По думите му Украйна планира през 2026 г. да внесе общо до 1 млрд. куб. метра втечнен природен газ от САЩ. „Работим системно с международни партньори, за да осигурим стабилни енергийни доставки за страната, включително през зимата, въпреки продължаващите атаки срещу газовата и енергийната инфраструктура“, добави Корецки.

„Нафтогаз“ е внесла 5,7 милиарда кубически метра газ през 2025 г., за да осигури доставките, необходими за отоплителния сезон, посочи енергийната компания.