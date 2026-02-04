ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама българи са задържани с 8 овце близо до грани...

Министерството на туризма реализира дългоочаквана реформа за защита на пътуващите

Народното събрание прие на първо четене създаването на Туристически гаранционен фонд

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, предвиждащ създаването на Туристически гаранционен фонд – ключов механизъм за реална и ефективна защита на потребителите при несъстоятелност на туроператор. С гласуването парламентът постави началото на отлаганата пет години реформа, която гарантира възстановяване на направените от пътуващите плащания и осигуряване на тяхното репатриране при фалит на туроператор, като по този начин България прави решителна стъпка към цялостното хармонизиране на националното законодателство с Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги.

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош подчерта в пленарната зала, че приемането на законопроекта на първо четене е резултат от продължителна експертна работа и от необходимостта да се гарантира реална защита на пътуващите български граждани, каквато досега на практика не е съществувала. „Досега българският турист не беше защитен на 100% при пътуване. Днес вие имате възможност да се погрижите за него – когато е в чужбина, когато настъпи несъстоятелност и когато туроператорът не може да покрие задълженията си, туристът да бъде върнат и средствата му да бъдат възстановени чрез Гаранционния фонд", заяви той.

В хода на дебата беше подчертано, че Туристическият гаранционен фонд не само повишава защитата на потребителите, но и създава по-справедлива и предвидима среда за туристическия бизнес, като въвежда ясен механизъм за изсветляване на сектора и за разграничаване между коректно работещите туроператори и нелоялните практики. Министър Боршош акцентира, че Туристическият гаранционен фонд предлага баланс между интересите на бизнеса и правата на потребителите. „Законопроектът е в защита и подкрепа на българския бизнес, без да допуска компромис с правата на потребителите. Гаранционният фонд е инструментът, който за първи път поставя ред и справедливост в системата", посочи той.

Министърът в оставка Мирослав Боршош обърна внимание и на факта, че приетият на първо четене законопроект дава възможност за задълбочен дебат и прецизиране на текстовете между първо и второ четене, включително по отношение на модела на обезпечаване и управлението на фонда, като водещ принцип остава защитата на пътуващите и устойчивото развитие на туристическия сектор. „Този закон създава механизмите, които защитават българския турист от това да бъде изоставен в чужбина и гарантира, че средствата му са защитени. Това е ключова стъпка за развитието и доверието в сектора", заяви министър Боршош.

