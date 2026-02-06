ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обява от Международна организация по миграция - мисия за българия

Публична покана за избор на изпълнител

 С предмет „Спортни, културно-развлекателни и артистични дейности” по проект BG65AMPR001-2.001-0005 „Подкрепа за непридружени малолетни и непълнолетни лица, настанени в сигурни зони“ договор №812108-57/02.09.2024 г., проект BG65AMPR001-2.001-0015 „Предоставяне на подкрепа на лица, търсещи международна закрила в България“ по договор № 812108-59/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001-0003 „Информационни центрове за мигранти - подкрепа за социално включване на мигранти в България“ по договор № 812108-62/10.09.2024 г., проект BG65AMPR001-1.003-0001 „Подкрепа за интеграция на бежанци от Украйна“ по договор № 812108-2/30.01.2025г.; проект BG56AMPR001-1.003-0002 „Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца - бежанци в България“ договор №812108-31/20.06.2025г., финансирани от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027г. с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10:00 ч. на 26.02.2026 г. в офиса на Международна организация по миграция.

