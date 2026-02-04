Сметките за ток вдигнаха напрежението – заради студ и празници (Обзор)

Държавата ще проверява дали е спазен срокът за отчитане, който по закон трябва да е до 31 дни

Енергодружествата обясняват високите суми с по-голямо потребление и студено време

Сметките за ток, които обхващат 30-дневен период от декември и януари, вдигнаха напрежението, а държавата се захвана да ги проверява.

След заседанието на правителството в сряда енергийният министър Жечо Станков съобщи, че заедно с КЕВР започват проверки на електроразпределителните дружества и на крайните снабдители.

Той уточни, че през януари спрямо декември е отчетено

увеличение на потреблението на ток в страната между 15 и 30%

в зависимост от региона. През януари са достигнати моментни пикови нива на консумация от около 8200 мегавата на час, каквито не са регистрирани от 1986 година насам.

Жечо Станков заяви, че ще се проверява срокът на засичане на електромерите - дали е 30 дни, или повече. Той припомни 2013 г., когато правителството подаде оставка заради протестите на хората за високи сметки за ток. Тогава в рамките на една фактура са били включени разходите за два месеца, каза Станков.

Ще се проверява и качеството на електроснабдяването, защото имаше населени места без ток, както и дали електромерите са минали в срок метрологичен надзор.

От КЕВР заявиха, че в сряда са започнали проверките на енергодружествата. Заповед за тях е издал председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски. Те се извършват заедно с експерти на Министерството на енергетиката.

Още от сряда екипи на ведомството и регулатора са влезли в “Електроразпределителни мрежи Запад”. През следващите дни проверките ще обхванат и другите електроразпределителни и електроснабдителни дружества. Ще се инспектират коректността на издадените фактури, периодите, които те обхващат, прилагането на утвърдената цена за клиентите и други показатели, залегнали в общите условия на енергодружествата.

При констатирани нарушения комисията ще предприеме административнонаказателни мерки.

Проверка на “24 часа” показа, че в действителност

има значителни суми, които

клиентите ще плащат

514,38 лв. е сметката за ток на петима обитатели на апартамент от 117 кв. метра в кв. “Люлин” в София. Тя е за периода от 10 декември до 9 януари. В това жилище са ползвали 1353 квтч дневна енергия и 682 квтч нощна, или общо над 2 мегаватчаса, което е сериозно потребление. То се отоплява с пет климатика, ползва се пералня, сушилня, бойлер, два хладилника, телевизор.

Предишната фактура, която обхваща потребление през ноември и декември, е била за 375 лева. Така последната сметка за потреблението от 10 декември до 9 януари е с 37% по-висока.

От “Електрохолд” провериха този случай и съобщиха, че потреблението в този апартамент е обичайно за сезона. Според енергодружеството, сравнено с миналогодишното потребление, има леко повишение на дневната консумация, което било нормално, тъй кто в този период попадат и празниците покрай Коледа и Нова година, когато имаше по 5 почивни дни.

За високи сметки за електроенергия през декемри-януари предупредиха от “Електроход продажби” още на 30 януари. Оттам съобщиха, че средното потребление на домакинствата в Западна България, отчетено във фактурите, които са издадени към 27 януари 2026 г., е

с близо 30% по-високо в сравнение с предходния отчетен период

От дружеството уточниха, че през януари 2026 т. средната температура в Западна България се е понижила до 0 градуса спрямо близо 3,1 градуса за декември.

Освен уредите за отопление други големи консуматори на електричество в домакинството са бойлери, готварски печки, сушилни, фризери, хладилници и миялни машини, посочват още от крайния снабдител и дадоха съвети за пестене на енергия.

Този сигнал за по-високи сметки обаче не успя да успокои потребителите. На 4 февруари изригна Пловдив и регионът, явно хората са си получили фактурите. Жалбите, които са изпратени до ЕВН, което снабдява с ток Югоизточна България, са към 300. От “ЕВН Електроснабдяване” дадоха данни, че средното потребление на ток при всички битови клиенти в Югоизточна България за януари 2026 г. е 494 киловатчаса, през декември 2025 г. е било 352 квтч, което е ръст от 40%.

Тоест с толкова повече енергия са потребили клиентите през миналия месец, което се отразява и на сметките им.

Като резултат средната фактура за януари 2026 г.

в Югоизточна България е 65,98 евро,

което е значително над средната стойност за декември 2025 г. - 47,23 евро, коментират от дружеството. Те са направили сравнение и с януари 2025 г., когато е било 489 квтч.

И от “ЕВН България” посочват, че в януарските фактури е включен и периодът на коледните и новогодишните празници, който за някои потребители се равнявал на 14 поредни почивни дни. От значение е и увеличената с над 2 на сто цена от 1 юли 2025 г.

От дружеството приветстват проверките на министерството и на КЕВР. “За нас те са шанс да докажем пред нашите клиенти и българското общество коректността на издадените фактури и точността на измерванията на електромерите, като по този начин разсеем всякакви съмнения и спекулации за надписани сметки и манипулация на данните от електромерите”, коментират от ЕВН.

Средната сметка на клиентите на “Енерго - Про” в Североизточна България за декември-януари 2026 г. спрямо декември-януари 2025 г. е по-висока с 15,8%, съобщиха от компанията. И оттам уточняват, че по-високите сметки са предимно заради по-голямото потребление и в по-малка степен от промените в цената на тока от 1 юли.

През последния отчетен период измерените средни температури са били между 1,4 и 3,7 градуса по-ниски за различните области, които дружеството снабдява с електрическа енергия.

Освен коледните и новогодишните празници, в които хората са били вкъщи, в областите Варна и Добрич е имало обявени грипни епидемии, което е наложило онлайн обучение, което също се е отразило на ползването на електроенергия. От дружеството уточняват още, че

срокът на отчет не надвишава

установените по закон 31 дни

Въпреки анализите на компаниите това не изключва проверките.

Пак в сряда реагира и омбудсманът Велислава Делчева, която изпрати препоръки до председателя на КЕВР Пламен Младеновски и до министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков. Те са по повод постъпили десетки жалби в институцията, в които граждани посочват, че са получили необяснимо завишени сметки за електрическа енергия за периода декември 2025 г. – януари 2026 г. Освен всичко друго тя предлага разсрочване на високи сметки, за да се не спира токът на клиентите, ако не платят.

Пикът на потребление е бил на 20 януари в 10 часа

Пикът на потреблението на ток е бил в 10 часа на 20 януари, показват данните на Електроенергийния системен оператор. Тогава товарът на електроенергийната система е стигнал 8038,43 мегавата.

В този час ток са произвеждали най-вече въглищните централи - 2692 мегавата, АЕЦ “Козлодуй” - 1900 мегавата, и фотоволтаици - 1965.

В края на януари КЕВР определи компенсациите за битовите потребители за декември 2025 г. За клиенти на “Електрохолд Продажби” тя е 25,12 евро на мегаватчас без ДДС; за “ЕВН България Електроснабдяване” - 25,48 евро, а за “Енерго-Про Продажби” - 25,46 евро.