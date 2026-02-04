Гаранционен фонд за туризма, но остава и задължителната застраховка за туроператорите (Обзор)

Текстовете ще се прецизират преди окончателното приемане на промените, каза министър Мирослав Боршош

Създаването на Туристически гаранционен фонд, който да защитава туристите при фалит на туроператори, мина на първо четене през парламента в сряда с приемане на поправки в Закона за туризма. Те бяха изработени от екипа на министър Мирослав Боршош, но бяха внесени в Народното събрание от депутати от БСП, ИТН и ГЕРБ-СДС.

Освен задължителната застраховка “Отговорност на туроператора”, която действа и в момента, туроператорите ще трябва да осигуряват защита на клиентите си и чрез допълнителни механизми – банкови гаранции и участие във финансирането на новия фонд. Идеята е при фалит на туроператор да има достатъчно средства,

с които клиентите да бъдат компенсирани,

например да успеят да се приберат, ако се намират в чужбина.

Туроператор, вписан в регистъра по този закон, внася обезпечителна вноска във фонда в размер на 0,25 на сто от декларирания от него за предходните 12 месеца оборот, който включва само приходите от продажба на туристически пакети на крайни клиенти.

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош заяви, че промените целят да защитят потребителите, без да натоварват излишно бизнеса, а създаването на фонда е съвместна работа на държавата и бранша, като са взети предвид предложенията на всички заинтересовани.

“Досега българският турист не беше защитен 100% при пътуване. Днес вие имате възможност да се погрижите за него, когато е в чужбина, когато настъпи несъстоятелност и когато туроператорът не може да покрие задълженията си, туристът да бъде върнат и средствата му да бъдат възстановени чрез Гаранционния фонд”, заяви Боршош.

От ПП-ДБ изразиха опасения, че има риск от поява на кухи фирми, които ще бъдат създадени само с цел да пратят някакви хора на почивка, за да им бъдат взети парите, а после застраховката да се плаща от всички туроператори, правили вноски в Гаранционния фонд.

Мнение по законопроекта изразиха и от Министерството на икономиката и индустрията. В свое становище, публикувано на сайта на парламента, отбелязват,

че освен при фалит туристите трябва да са защитени и ако техният туроператор е пред фалит

Съществено възражение от страна на министерството е и предложеният хибриден модел, който комбинира задължителната застраховка с вноски във фонда. Това според министерството на икономиката води до значително увеличаване на административната и финансовата тежест за туроператорите и създава реален риск тези разходи да бъдат прехвърлени върху потребителите. Освен това първоначалната идея беше застраховките да се премахнат, защото в периода на пандемията застрахователите масово започнаха да отказват да сключват такива полици.

По време на обсъждането на законопроекта в пленарната зала Боршош акцентира, че има възможност за задълбочен дебат и прецизиране на текстовете между първото и второто четене, включително по отношение на модела на обезпечаване и управлението на фонда, като водещ принцип остава защитата на пътуващите и устойчивото развитие на туристическия сектор.